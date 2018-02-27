Келл Брук дебютирует в весе Каната Ислама боем за титул WBC

3 марта в Шеффилде (Великобритания) соперником Брука будет белорус Сергей Рабченко (29−2, 22 КО), а на кону стоять вакантный пояс WBC Silver в первом среднем весе. Для британца это будет дебют в новой весовой категории.

«Снова чувствую голод больших побед. Все дело в том, что я рожден быть победителем. Мне нравится дух соперничества и мне всегда хочется быть первым. Мне нужна еще одна титульная попытка», — сказал Брук, слова которого приводит vRINGe.com.

Ранее Рабченко уже владел «серебряным» титулом WBC. Действующим полноценным чемпионом WBC в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (30−0, 15 КО).