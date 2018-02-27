Келл Брук дебютирует в весе Каната Ислама боем за титул WBC

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свищев: Нашлось доказательство «вброса мельдония» Крушельницкому
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Анна Семенович высказалась о суррогатном материнстве
В Федерации керлинга рассказали, где Крушельницкий получил допинг
Виктория Боня надела яркий костюм-oversize
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Югра
Футбол. Кубок России
17:30
Амкар
Авангард К
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Слован
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур5
Адмирал3
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-ХабаровскП 1:40
Шинник0
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:30
Жирона
Сельта
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
28.02
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсБ0
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ4
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Вашингтон Кэпиталз1
Все события
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
Свищев знает, как в кровь Крушельницкого попал мельдоний
Крымские татары сказали, кого поддержат на выборах
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медаль
Курьезы Игр: грудь фигуристок, яйца норвежцев и самодельные сани
Кристина Орбакайте в кожаной портупее сходила в театр
Ольга Бузова пожаловалась на унижения от мужчин
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
12Алина Загитова: лучшие фото олимпийской чемпионки
13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Келл Брук дебютирует в весе Каната Ислама боем за титул WBC

Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (36−2, 25 КО), недавно сменивший весовую категорию, в своем следующем бою поборется за чемпионский титул.

3 марта в Шеффилде (Великобритания) соперником Брука будет белорус Сергей Рабченко (29−2, 22 КО), а на кону стоять вакантный пояс WBC Silver в первом среднем весе. Для британца это будет дебют в новой весовой категории.

«Снова чувствую голод больших побед. Все дело в том, что я рожден быть победителем. Мне нравится дух соперничества и мне всегда хочется быть первым. Мне нужна еще одна титульная попытка», — сказал Брук, слова которого приводит vRINGe.com.

Ранее Рабченко уже владел «серебряным» титулом WBC. Действующим полноценным чемпионом WBC в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (30−0, 15 КО).

Добавим, что в первом среднем дивизионе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental. Недавно Ислам подписал контракт с Эгисом Климасом, лучшим менеджером 2017-го года по версии влиятельного журнала The Ring. Последний сотрудничает с такими известными боксерами, как Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО), Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) и Александр Усик (14−0, 11 КО).

"Эй, *** (болван)". За что удалили капитана "Кайрата" Исламхана в матче с БАТЭ
От Лоха до Коляды: 6 главных провалов на Олимпиаде
Путин 28 февраля поздравит российских спортсменов-призеров ОИ
Свищев: Таблетка безобидная, но Крушельницкий потерял медаль
Курьезы Игр: грудь фигуристок, яйца норвежцев и самодельные сани
Брызгалов: Золото ОИ ничего не изменит в российском хоккее
Каррера: Мои планы могут не совпасть с планами руководства клуба
Погребняк подал иск против «Динамо»
Новости
Авто
Granta City — новая Lada за 492 400 рублей С 1 марта 2018 года российские дилеры марки Lada начнут продажи седанов Lada Granta City
Hi-Tech
Видеорегистратор на шее: вернуться в прошлое на 10 секунд Как часто вы становились свидетелем невероятного случая, но не успевали заснять его, чтобы поделиться с друзьями?
Кино
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино Актриса заявила, что до лета 2018 года планирует посвятить себя работе исключительно в театре
Недвижимость
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Мэрия Иерусалима намерена взыскать с церквей более $180 миллионов
Переселенцы нашли недочеты в первых квартирах по реновации
Леди
6 звезд, которые не окончили школу и не стыдятся этого На днях оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что она так и не получила аттестат об окончании школы
Дети
Анна Семенович высказалась о суррогатном материнстве Певица отметила, что сама, возможно, воспользуется услугами суррогатной матери
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь