Келл Брук дебютирует в весе Каната Ислама боем за титул WBC
Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (36−2, 25 КО), недавно сменивший весовую категорию, в своем следующем бою поборется за чемпионский титул.
Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук (36−2, 25 КО), недавно сменивший весовую категорию, в своем следующем бою поборется за чемпионский титул.
3 марта в Шеффилде (Великобритания) соперником Брука будет белорус Сергей Рабченко (29−2, 22 КО), а на кону стоять вакантный пояс WBC Silver в первом среднем весе. Для британца это будет дебют в новой весовой категории.
«Снова чувствую голод больших побед. Все дело в том, что я рожден быть победителем. Мне нравится дух соперничества и мне всегда хочется быть первым. Мне нужна еще одна титульная попытка», — сказал Брук, слова которого приводит vRINGe.com.
Ранее Рабченко уже владел «серебряным» титулом WBC. Действующим полноценным чемпионом WBC в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (30−0, 15 КО).
Добавим, что в первом среднем дивизионе выступает казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий титулами WBO NABO и WBA