Головкин оценил силу удара «Канело» и сделал прогноз PPV-продаж на реванш

«Не сказать, чтобы я прочувствовал удары Альвареса. Обычный удар, как у всех. Это не потому, что у меня такой великолепный подбородок, просто в его ударах было больше скорости, чем силы. Для меня это было нормально. Я не ощутил какой-то безумной мощи.

Возможно, в этот раз мы принесем с собой больше мощи. Теперь мы оба знаем друг-друга, оба чувствуем себя комфортно и подойдем к поединку умнее, потому что получили хороший опыт от первого боя. Я думаю, реванш получится более интересным.

Сумеем ли превзойти предыдущий показатели PPV? Я надеюсь на это. Если фанаты бокса хотят увидеть истинный бой, возможно, лучший боксерский поединок на сегодняшний день, то рекорд будет побит. Если же люди потеряли интерес к боксу, то это плохо, — сказал Головкин в беседе с обозревателем Yahoo! Sports Кевином Айоли.

Ранее казахстанский боксер сделал признание про первый бой с «Канело», а также пожурил мексиканца за постоянные обещания нокаутировать его.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. Тогда их бой собрал, по данным СМИ, 1,3 миллиона PPV и установил рекорд посещаемости арены.