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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не был готов». Головкин сделал признание про первый бой с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) в интервью обозревателю Yahoo! Sports Кевину Айоли сделал признание про первый бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

В сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. 5 мая Головкин и Альварес вернутся туда же для проведения реванша.

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«Перед первым боем «Канело» много говорил, что покажет мне настоящий мексиканский стиль, но вместо этого он много двигался. Это немного удивило меня. Может быть, я не был готов к каждому раунду. Был готов к первой половине боя, но не ко второй. Теперь я знаю, что во втором поединке покажу больше драмы, больше экшна. Первый раз я не был готов на 100 процентов, а теперь готов. То же самое и «Канело».

Почему я мало бил по корпусу? «Канело» постоянно двигался и не стоял передо мной. Мне было трудно в него попасть. Не то, чтобы тяжело, просто мне было труднее сфокусироваться.

Для меня не проблема вернуться в Лас-Вегас, потому что это бокс, а я боксер. Я помню первый бой и чувствую себя очень комфортно. Я знаю свою работу, свою команду и людей, которые меня поддерживают. Все понимают, кто победил, — рассказал Головкин.

Ранее GGG также пожурил Альвареса за постоянные обещания нокаутировать его. Казахстанский боксер ожидает, что второй получится более интересным, если соперника сдержит слово.

В свою очередь, «Канело» заявил, что он нашел ключ к победе в предстоящем реванше. Вдобавок мексиканец обозвал тренера Головкина идиотом.

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