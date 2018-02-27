«Я не был готов». Головкин сделал признание про первый бой с «Канело»

В сентябре прошлого года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena боксеры не смогли выявить победителя — итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья. 5 мая Головкин и Альварес вернутся туда же для проведения реванша.

«Перед первым боем «Канело» много говорил, что покажет мне настоящий мексиканский стиль, но вместо этого он много двигался. Это немного удивило меня. Может быть, я не был готов к каждому раунду. Был готов к первой половине боя, но не ко второй. Теперь я знаю, что во втором поединке покажу больше драмы, больше экшна. Первый раз я не был готов на 100 процентов, а теперь готов. То же самое и «Канело».

Почему я мало бил по корпусу? «Канело» постоянно двигался и не стоял передо мной. Мне было трудно в него попасть. Не то, чтобы тяжело, просто мне было труднее сфокусироваться.

Для меня не проблема вернуться в Лас-Вегас, потому что это бокс, а я боксер. Я помню первый бой и чувствую себя очень комфортно. Я знаю свою работу, свою команду и людей, которые меня поддерживают. Все понимают, кто победил, — рассказал Головкин.

Ранее GGG также пожурил Альвареса за постоянные обещания нокаутировать его. Казахстанский боксер ожидает, что второй получится более интересным, если соперника сдержит слово.