Шейн Мозли назвал победителя в реванше Головкина и «Канело»

«Головкин будет еще сильнее на этот раз. В начале боя «Канело» будет напирать, но в концовке преимущество будет за Головкиным. Triple G будет надавить на него весь бой, что станет серьезной проблемой для «Канело».

Я был уверен, что Головкин выиграл первый бой, потому что он все время оказывал давление, а «Канело» ближе к концу не хотел с ним драться. Альварес выбрасывал удары, чтобы оттолкнуть соперника от себя, но Головкин давил и доставал его. Уверен, в этот раз Головкин победит, — сказал Мозли в интервью Fighthype.

Ранее экс-чемпион также назвал главную уязвимость «Канело». По словам Мозли, мексиканец не сможет боксировать все 12 раундов против Головкина, так как ему нужны передышки.