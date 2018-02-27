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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Шейн Мозли назвал победителя в реванше Головкина и «Канело»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли прокомментировал предстоящий реванш между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Головкин будет еще сильнее на этот раз. В начале боя «Канело» будет напирать, но в концовке преимущество будет за Головкиным. Triple G будет надавить на него весь бой, что станет серьезной проблемой для «Канело».

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Я был уверен, что Головкин выиграл первый бой, потому что он все время оказывал давление, а «Канело» ближе к концу не хотел с ним драться. Альварес выбрасывал удары, чтобы оттолкнуть соперника от себя, но Головкин давил и доставал его. Уверен, в этот раз Головкин победит, — сказал Мозли в интервью Fighthype.

Ранее экс-чемпион также назвал главную уязвимость «Канело». По словам Мозли, мексиканец не сможет боксировать все 12 раундов против Головкина, так как ему нужны передышки.

Напомним, 5 мая Головкин и Альварес вернутся туда же, где в сентябре прошлого года завершили бой спорной ничьей — в Лас-Вегас на арену T-Mobile. Телеканал HBO покажет их реванш через систему платных трансляций (PPV).

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