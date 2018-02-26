Эдуард Кравцов: Будем проводить матчевые встречи со всеми ведущими сборными

Источник: Советский спорт

— Мы провели совместный тренировочный сбор с командой Казахстана в Академии бокса AIBA в Алма-Ате, после которого состоялись матчевые встречи между командами России, Казахстана и Узбекистана. Наша команда провела 3 встречи со сборными Казахстана и 2 встречи со сборной Узбекистана. Мы привезли в Академию AIBA 2 состава. Помимо основного, был ещё и второй состав, куда вошли молодые ребята, которых мы планируем повести на первенство Европы среди молодёжи (19−22 года).

Считаю, что это был очень ценный опыт для наших ребят, потому что в сборной Казахстана, в какой вес не ткни — попадешь в чемпиона либо призера крупных соревнований. Это был своеобразный срез технического мастерства и уровня физической подготовки нашей сборной. Плюс была ещё команда Узбекистана, хотя они и привезли свой второй состав. Тем не менее, Узбекистан на сегодняшний день — один из лидеров на мировой арене олимпийского бокса, они сейчас входят в тройку сильнейших команд мира.

В целом все прошло даже еще более удачно, чем я рассчитывал. Если отталкиваться от результата, мы увидели, что команда не проиграла ни одной встречи. Более того, у сборной Казахстана в первой встрече мы выиграли со счетом 6:4. Во второй у нас была ничья 5:5, как и в третьей — 4:4. При этом некоторые бои были спорными с точки зрения результата. Неплохо отбоксировали и с Узбекистаном. Первая встреча у нас была без выявления победителя. Но я уверен, что все 10 наших боксеров выглядели на порядок лучше своих оппонентов. Вторую выиграли со счетом 5:2.

Но дело здесь вовсе не в цифрах, я смотрю в первую очередь на то качество бокса, которое показывают наши ребята. В технико-тактическом плане ребята даже не то, что не уступали, а многие своих оппонентов превосходили. И в физическом, и функциональном состоянии заметно, что во многих моментах мы были сильнее. И это с учетом того, что у нас сейчас идет ротация состава, и многих ребят мы привезли для большой боксерской публики неизвестных. Сейчас, я думаю, что о них заговорят, как о восходящих звездах. Можно сказать, что у нас появляются ребята, которые будут реально конкурентноспособны в мировом боксе, которых, может быть, раньше никто и не замечал.

Мы сейчас по большему счету проверяем ребят. То, что у нас сейчас достаточно много хорошей молодежи, — это заслуга селекционной работы национальной сборной страны. Мы отправили ребят на проверку на международный турнир в Венгрию, там, как я считаю, команда выступила не совсем удачно, но, с другой стороны, я прогнозировал такой результат. Сейчас несколько ребят выступили в Болгарии на турнир «Странджа» мы отправили часть опытных, возрастных ребят и часть — молодых, на которых возлагаем надежды. Ребята завоевали четыре медали. В марте будет еще одна проверка на международном турнире в Польше.

На данный момент я считаю, что у нас в 5−6 весовых категориях есть конкурентные боксеры. И это то, что мы имеем по итогам всего лишь трех месяцев работы. В других весах сейчас ведется напряженная работа, так что к чемпионату мира 2019 года команда будет полностью готова. Наша задача сейчас создать команду, которая претендует на медали высшей пробы во всех весовых категориях.

При этом мы не должны терять объективности. Если мы будем претендовать на золото в 6−7 весах, то реально мы можем добиться его всего в 2−3 весовых категориях. На последний чемпионат мы ехали, и у нас не было реальных претендентов на золото ни в одном весе. По большому счету работа с той командой, которая есть сегодня, у нас началась с ноября месяца. И мы имеем 5−6 человек, которые реально могут претендовать на медали на мировой арене уже сейчас.

Да, по соревновательной практике этот год достаточно разгруженный, но, с другой стороны, он у нас достаточно насыщенный именно для тренировочной и селекционной работы. Мы переговорили с Умаром Назаровичем Кремлёвым о том, чтобы провести совместный сбор со сборной Узбекистана в мае. Умар Назарович одобрил эту инициативу. Мы хотим, чтобы от сборной Узбекистана приехали первые номера. Также на этот совместный сбор мы пригласим сборную Казахстана. Впоследствии мы хотим, чтобы все участники выступили на Кубке Губернатора в Санкт- Петербурге.

Два состава у нас поедут на Кубок Президента в Казахстан. Там состоится большой турнир, и перед этим турниром будет совместный сбор со сборной Казахстана и, как это сейчас планируется, сборной США.