Майк Тайсон назвал главные качества россиян

Источник: AP 2018

«В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет», — отметил 51-летний Тайсон.

В Екатеринбурге бывший чемпион в тяжелом весе посетил турнир по смешанным единоборствам и местную академию единоборств.

Тайсон не в первый раз посетил Россию. В частности, в ноябре 2017 года боксер участвовал в Synergy Global Forum, проходившем в Москве. Тогда он выразил желание открыть в России сеть школ бокса.