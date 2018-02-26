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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Тайсон назвал россиян чуткими и добрыми

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон увидел в россиянах чуткость и доброту. Об этом пишет газета The Sun.

Источник: РИА Новости

Знаменитый боксер на прошлой неделе побывал в Екатеринбурге, где он посетил матч по смешанным единоборствам и Академию единоборств.

Он отметил, что у США ошибочные представления о жителях России.

«В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет», — заявил он.

Бывший боксер также отметил, что больше не хочет участвовать в боях. «Я дрался с достаточным количеством людей. Когда я сейчас вижу, как люди дерутся, то совсем не скучаю по этому», — признался Тайсон.

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