Тайсон назвал россиян чуткими и добрыми

Знаменитый боксер на прошлой неделе побывал в Екатеринбурге, где он посетил матч по смешанным единоборствам и Академию единоборств.

«В Америке русских не считают чувствительными. Но после моего путешествия по России я понял, что люди здесь очень чуткие и добрые. У большинства американцев такого опыта нет», — заявил он.

Бывший боксер также отметил, что больше не хочет участвовать в боях. «Я дрался с достаточным количеством людей. Когда я сейчас вижу, как люди дерутся, то совсем не скучаю по этому», — признался Тайсон.