Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Канат Ислам прокомментировал сотрудничество с Эгисом Климасом
Казахстанский боксер Канат Ислам прокомментировал подписание контракта с
Казахстанский боксер Канат Ислам прокомментировал подписание контракта с
«С моим новым менеджером Эгисом Климасом. Надеюсь, достигнем высоких целей! Пусть будет много победных дней!» — написал казахстанец в своем Instagram.
Напомним, в настоящее время Канат Ислам уже начал тренировки в Калифорнии (США).
Климас известен по работе с такими боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Ковалев. Также он ведет дела других казахстанцев — Мадияра Ашкеева, Мейирима Нурсултанова и Асхата Уалиханова. Боксеры Klimas Management регулярно проводят поединки на ведущих вечерах бокса в США.