Канат Ислам прокомментировал сотрудничество с Эгисом Климасом

Напомним, в настоящее время Канат Ислам уже начал тренировки в Калифорнии (США).

Климас известен по работе с такими боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Ковалев. Также он ведет дела других казахстанцев — Мадияра Ашкеева, Мейирима Нурсултанова и Асхата Уалиханова. Боксеры Klimas Management регулярно проводят поединки на ведущих вечерах бокса в США.