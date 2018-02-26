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08:42 (мск), источник: Sports.kz

Канат Ислам прокомментировал сотрудничество с Эгисом Климасом

Казахстанский боксер Канат Ислам прокомментировал подписание контракта с литовско-американским менеджером Эгисом Климасом, передает Sports.kz.

«С моим новым менеджером Эгисом Климасом. Надеюсь, достигнем высоких целей! Пусть будет много победных дней!» — написал казахстанец в своем Instagram.

Напомним, в настоящее время Канат Ислам уже начал тренировки в Калифорнии (США).

Климас известен по работе с такими боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Ковалев. Также он ведет дела других казахстанцев — Мадияра Ашкеева, Мейирима Нурсултанова и Асхата Уалиханова. Боксеры Klimas Management регулярно проводят поединки на ведущих вечерах бокса в США.

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