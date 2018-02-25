Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге
Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1−0, 1 КО), сообщает Sports.kz.
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Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1−0, 1 КО), сообщает Sports.kz.
После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на
Несмотря на то, что четырьмя поясами (WBA Super, WBC, IBF, IBO) в этом дивизионе владеет соотечественник Рысбека Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), по версии BoxRec он занимает вторую позицию, уступая своему будущему сопернику — мексиканцу Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО). Реванш состоится 5 мая в