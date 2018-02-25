Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на профи-ринге. В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах. Их бой завершился победой Рысбека техническим нокаутом в первом раунде (был рассчитан на четыре). По его итогам BoxRec поставил Армана на 982-е место в рейтинге средней весовой категории (всего в дивизионе — 1053 боксера).