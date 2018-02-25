Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Альпах
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз3
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
25.02
Севилья2
Атлетико5
Футбол. Зарубежный
25.02
Рома0
Милан2
Футбол. Зарубежный
25.02
Валенсия2
Реал Сосьедад1
Хоккей. НХЛ
25.02
Нэшвилл Предаторз4
Сент-Луис Блюз0
Футбол. Зарубежный
25.02
РБ Лейпциг1
Кельн2
Футбол. Зарубежный
25.02
Лион1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
25.02
Атлетик2
Малага1
Футбол. Зарубежный
25.02
Верес3
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
25.02
Шахтер Д5
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
25.02
Байер0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
25.02
Манчестер Юнайтед2
Челси1
Футбол. Зарубежный
25.02
Бордо0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
25.02
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
25.02
Сассуоло0
Лацио3
Футбол. Зарубежный
25.02
Верона2
Торино1
Футбол. Зарубежный
25.02
Сампдория2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
25.02
Заря Лг3
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
25.02
Олимпик Д2
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
25.02
Кристал Пэлас0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
25.02
Кротоне2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
25.02
Вильярреал1
Хетафе0
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Тина Канделаки позирует на морозе в шикарной соболиной шубе
Что нам известно о хоккеисте Илье Ковальчуке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 23 февраля
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
25 февраля, источник: Sports.kz

Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1−0, 1 КО), сообщает Sports.kz.

После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на профи-ринге. В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах. Их бой завершился победой Рысбека техническим нокаутом в первом раунде (был рассчитан на четыре). По его итогам BoxRec поставил Армана на 982-е место в рейтинге средней весовой категории (всего в дивизионе — 1053 боксера).

Несмотря на то, что четырьмя поясами (WBA Super, WBC, IBF, IBO) в этом дивизионе владеет соотечественник Рысбека Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), по версии BoxRec он занимает вторую позицию, уступая своему будущему сопернику — мексиканцу Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО). Реванш состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

Ковалев сравнил силу ударов Головкина и Уорда
Прощай, Олимпиада
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка Лиги
Американские СМИ назвали оптимальный состав сборной России на ОИ
Моуринью приблизил отставку Конте. «МЮ» победил «Челси»
Герои сборной России. Кто выиграл для нас финал Олимпиады
New York Times: Надпись OAR заменила RUS — родилась новая нация
Брюс Будро — о Капризове: Надеюсь, КХЛ завтра распадется
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь