«Альваресу нужен был реванш с Головкиным в том же месте не из-за денег». Почему «Канело» желал вернуть бой с GGG в Лас-Вегас

««Канело хотел провести реванш в Лас-Вегасе не из-за выгодных условий. Ему нужно было это, чтобы устроить бой именно на T-Mobile арене.

Ведь на этом же месте все сложилось для Альвареса удачно в сентябрьским поединке с Головкиным. Я имею ввиду итоговый подсчет судей. У мексиканца не было никаких претензий. GGG, Леффлер и Санчес — вот те люди, которые были недовольны результатом, — пишет Араноу для Boxingnews24.com.