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11:23 (мск), источник: Sports.kz

«Альваресу нужен был реванш с Головкиным в том же месте не из-за денег». Почему «Канело» желал вернуть бой с GGG в Лас-Вегас

Обозреватель бокса Джефф Араноу прокомментировал место проведения реванша между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает Sports.kz.

««Канело хотел провести реванш в Лас-Вегасе не из-за выгодных условий. Ему нужно было это, чтобы устроить бой именно на T-Mobile арене.

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Ведь на этом же месте все сложилось для Альвареса удачно в сентябрьским поединке с Головкиным. Я имею ввиду итоговый подсчет судей. У мексиканца не было никаких претензий. GGG, Леффлер и Санчес — вот те люди, которые были недовольны результатом, — пишет Араноу для Boxingnews24.com.

Напомним, бой Головкин — Альварес 16 сентября прошлого года на T-Mobile арене в Лас-Вегасе завершился скандальной ничьей. Большинство экспертов отдали победу казахстанцу. Второй поединок состоится 5 мая на этой же арене.

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