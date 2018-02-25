Арман Рысбек: Постараемся сделать в этом году как можно больше боев

Ранее открыть счет поединкам, проведенным на профессиональном уровне, Рысбеку не удавалось по причине отказов от боя с ним его потенциальных соперников. О том, как сложился для нашего земляка стартовый поединок в его профессиональной карьере, а также о планах спортсмена на будущее корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz узнал из личной беседы с боксером.

— Арман, как прокомментируете свой дебют на профи ринге?

— Своего первого поединка я все-таки дождался, до этого два боя сорвались. Но дебют прошел хорошо — все по плану.

— В чем заключалась Ваша тактика на первый поединок?

— Тактика заключалось в том, чтобы посильнее прочувствовать ринг и побольше подвигаться.

— Настраивались на то, чтобы завершить бой в начальных раундах, или так сложились обстоятельства?

— Досрочно закончить бой целью не было, но так получилось.

— Знали что-нибудь о своем первом сопернике в профессионалах?

— Если честно, о сопернике ничего не знал — и увидел его только на взвешивании.

— Была ли необходимость в изучении манеры ведения боя Джона Морхауса или планировали подавить оппонента своей мощью?

— Планировал подавить его своей мощью.

— Какие перспективы открывает для Вас победа в дебютном поединке на профи ринге?

— Пока об этом рано говорить, но какие-то перспективы открываются. Будем ждать.

— Когда можно будет ожидать Вашего следующего поединка?

— Дай Бог, в марте должны сделать бой.

— Сколько поединков планируете провести в этом году?

— Постараемся сделать в этом году как можно больше боев.

— Как обстоят Ваши дела с поиском промоутера?