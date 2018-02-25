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09:37 (мск), источник: Sports.kz

Арман Рысбек: Постараемся сделать в этом году как можно больше боев

Казахстанский боксер Арман Рысбек дебютировал на профи ринге с досрочной победы в первом раунде в американском Киссимми, штат Флорида. Оппонентом нашего соотечественника был американский боксер Джон Морхаус, для которого этот поединок также оказался дебютом на профессиональной арене.

Ранее открыть счет поединкам, проведенным на профессиональном уровне, Рысбеку не удавалось по причине отказов от боя с ним его потенциальных соперников. О том, как сложился для нашего земляка стартовый поединок в его профессиональной карьере, а также о планах спортсмена на будущее корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz узнал из личной беседы с боксером.

— Арман, как прокомментируете свой дебют на профи ринге?

— Своего первого поединка я все-таки дождался, до этого два боя сорвались. Но дебют прошел хорошо — все по плану.

— В чем заключалась Ваша тактика на первый поединок?

— Тактика заключалось в том, чтобы посильнее прочувствовать ринг и побольше подвигаться.

— Настраивались на то, чтобы завершить бой в начальных раундах, или так сложились обстоятельства?

— Досрочно закончить бой целью не было, но так получилось.

— Знали что-нибудь о своем первом сопернике в профессионалах?

— Если честно, о сопернике ничего не знал — и увидел его только на взвешивании.

— Была ли необходимость в изучении манеры ведения боя Джона Морхауса или планировали подавить оппонента своей мощью?

— Планировал подавить его своей мощью.

— Какие перспективы открывает для Вас победа в дебютном поединке на профи ринге?

— Пока об этом рано говорить, но какие-то перспективы открываются. Будем ждать.

— Когда можно будет ожидать Вашего следующего поединка?

— Дай Бог, в марте должны сделать бой.

— Сколько поединков планируете провести в этом году?

— Постараемся сделать в этом году как можно больше боев.

— Как обстоят Ваши дела с поиском промоутера?

— Мой менеджер ищет, разговаривает, общается с промоутерами. Будем надеяться только на хорошие новости.

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