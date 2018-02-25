Ковалев сравнил силу ударов Головкина и Уорда
Российский боксер Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) поделился мнением об ударах его бывшего соперника Андре Уорда (32−0, 16 КО) и
Российский боксер Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) поделился мнением об ударах его бывшего соперника Андре Уорда (32−0, 16 КО) и
— Поверьте мне, сила GGG — это сила GGG. Но сила Уорда… Да, он бил меня. Наш последний бой…
Я не помню его
Первый бой Ковалев — Уорд в ноябре 2016-го завершился победой Андре единогласным решением судей, реванш в июне 2017-го — техническим нокаутом в восьмом раунде.