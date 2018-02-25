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08:54 (мск), источник: Sports.kz

Ковалев сравнил силу ударов Головкина и Уорда

Российский боксер Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) поделился мнением об ударах его бывшего соперника Андре Уорда (32−0, 16 КО) и спарринг-партнера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Поверьте мне, сила GGG — это сила GGG. Но сила Уорда… Да, он бил меня. Наш последний бой…

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Я не помню его где-то с середины второго раунда. Может, из-за нервов. Что-то сломалось у меня в голове, в ментальном плане. Панчи Уорда разбудили меня, я проснулся и понял, где я, что случилось, что у меня проблемы — я начал защищаться. Я пытался показать рефери, что Уорд бьет низко, и вместе с тем восстановиться — его удары разбудили меня. Но он остановил бой. Это удивило меня, но что случилось, то уже случилось. Ничего уже не вернешь. Моя ошибка была в том, что я начал готовиться лишь за два месяца до боя. К реваншу нужно было проделать больше тактической работы. Нужно было начать подготовку с первого дня после первого боя, — сказал Ковалев в интервью K.O. Artist Sports.

Первый бой Ковалев — Уорд в ноябре 2016-го завершился победой Андре единогласным решением судей, реванш в июне 2017-го — техническим нокаутом в восьмом раунде.

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