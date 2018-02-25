Дважды обидчик Романа Гонсалеса защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого -СМИ
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг
Ворскла
Футбол. Зарубежный
15:00
Олимпик Д
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал1
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:05
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Динамо К
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Звезда К
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Сент-Этьен
Хоккей. НХЛ
20:00
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
20:00
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
РоссияОТ4
Германия3
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз3
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль КанадиенсБ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:15
Нью-Джерси Дэвилз2
Нью-Йорк Айлендерс1
Все события
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые с 1992 года выиграли золото ОИ
Российские хоккеисты спели гимн РФ на награждении
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
231:0 в минус 14. «Локо» победил «Ниццу»
08:34 (мск), источник: Vesti.kz

Дважды обидчик Романа Гонсалеса защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Срисакет Сор Рунгвисаи (Тайланд) успешно провел защиту титула против мексиканца Хуана Франсиско Эстрады, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок состоялся в в Инглвуде (штат Калифорния, США) в рамках турнира SuperFly 2.

Ударно начал встречу Эстрада. Он практически мгновенно нанес удар, пытаясь сократить расстояние. Рунгвисаи несколько оторопел, но быстро взял себя в руки. Во время одной из атак соперника он «выстрелил» в корпус Эстрады, завершив комбинацию ударом в подбородок.

Второй раунд можно отдать Эстраде. Ему удалось провести ряд нацеленных атак. Чемпиону пришлось защищаться. Тем не менее, бездействовать он не стал. Рунгвисаи попытался проводить встречные атаки. Но соперник выглядел предпочтительнее и увереннее.

Чертовски хорош был обладатель титула WBC в третьем раунде. Он выбрасывал большое количество ударов, заставляя Эстраду отступать назад, прижиматься к канатам. Убедительными выглядели прямые «выстрелы» в его исполнении.

Таким же жестким был Рунгвисаи и в четвертом. В начале отрезка он попытался достать Эстраду ударами в корпус. Многие из них пришлись в цель. Во то время, как Эстарада был вынужден держать у канатов, чемпион использовал преимущество в мощи. Левым крюком он доставал претендента. Причем сам принимал намеренно удары соперника, чтобы доставить в цель свои.

Безоговорочно он лучший и в пятом раунде. Эстрада выдерживает целые серии ударов. Рунгвисаи активно комбинирует. Мексиканец смог сбить темп только в шестом. И то практически на последней минуте — концовка шестого раунда точно осталась за ним.

В следующей трехминутке Эстарада выглядел довольно «потрепанным». Все-таки разница в габаритах стала сказываться. Но мексиканец продолжал искать успех. В одном из эпизодов мексиканцу удалось провести хороший удар, но Рунгвисаи принял на себя атаку и вновь достал двумя ударами голову Эстрады.

Было слышно, как угол Эстрады советует боксеру сменить тактику, сделав акцент на полной атаке, идя вперед. И это принесло плоды. Восьмой раунд остался именно за ним. Хоть чемпион и прессинговал больше, Эстраду это не остановило. Он провел лучший свой раунд за несколько последних.

В девятом раунде состоялось несколько обменов. Эстраде удалось сократить расстояние, что дало пространство для активных действий. Несколько комбинаций в его исполнении — Рунгвисаи отстает. Четкая работа в ринге приносит успех мексиканцу.

Удивительно, но последующие раунды должны были отойти Эстраде. Мексиканец буквально переигрывал своего соперника. В центре ринга боксеры устроили завидный обмен ударов, во время которых Эстрада был точнее. Главное, что Рунгвисаи пока не может завершить бой досрочно — не было подходящего момента. Дэн Рафаэль сообщил в твиттере, что Эстарду гонит вперед инструкциями Хулио Сезар Чавес-старший.

Может, мексиканская кровь все-таки взяла свое — Эстарада нагонял упущенное преимущество в первой половине боя. 11 и 12 раунд на наш взгляд отошли ему. Ни в коем случае нельзя сказать, что чемпион ничего не делал в ринге. Наоборот, прессинг он не сбавлял, бить не переставал. Просто точнее был Эстрада, работал вариативнее.

Рунгвисаи же шел буквально напролом. Не ощущал он урон, и на каждый принятый собой удар отвечал своим ударом — горячий бой.

В итоге получилось еще одно решение судей большинством. Рунгвисаи отдали победу — 117−111, 115−113, 114−114.

Напомним, свой титул чемпиона мира Вангек завоевал в поединке против Романа Гонсалеса из Никарагуа. В их первом бою победа досталась тайцу решением судей. В реванше, 10 сентября, тайский боксер отправил соперника в нокдаун в четвертом раунде. Никарагуанец смог продолжить бой, но вскоре пропустил удар справа, после которого тяжело упал на настил, и рефери остановил бой, не открывая счет.

"Мы не слепые". Роман Гонсалес раскритиковал решение судей в бою Рунгвисаи - Эстрада
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото
Появилось видео из раздевалки сборной России после победы на ОИ
Сборная России заняла 13-е место в медальном зачете Олимпиады
New York Post назвала россиян командой без страны
Знарок задумался об уходе с поста тренера сборной России
Олег Знарок: Я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты
Российский хоккеист стал лучшим нападающим олимпийского турнира
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь