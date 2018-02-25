Дважды обидчик Романа Гонсалеса защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Титульный поединок состоялся в в Инглвуде (штат Калифорния, США) в рамках турнира SuperFly 2.

Ударно начал встречу Эстрада. Он практически мгновенно нанес удар, пытаясь сократить расстояние. Рунгвисаи несколько оторопел, но быстро взял себя в руки. Во время одной из атак соперника он «выстрелил» в корпус Эстрады, завершив комбинацию ударом в подбородок.

Второй раунд можно отдать Эстраде. Ему удалось провести ряд нацеленных атак. Чемпиону пришлось защищаться. Тем не менее, бездействовать он не стал. Рунгвисаи попытался проводить встречные атаки. Но соперник выглядел предпочтительнее и увереннее.

Чертовски хорош был обладатель титула WBC в третьем раунде. Он выбрасывал большое количество ударов, заставляя Эстраду отступать назад, прижиматься к канатам. Убедительными выглядели прямые «выстрелы» в его исполнении.

Таким же жестким был Рунгвисаи и в четвертом. В начале отрезка он попытался достать Эстраду ударами в корпус. Многие из них пришлись в цель. Во то время, как Эстарада был вынужден держать у канатов, чемпион использовал преимущество в мощи. Левым крюком он доставал претендента. Причем сам принимал намеренно удары соперника, чтобы доставить в цель свои.

Безоговорочно он лучший и в пятом раунде. Эстрада выдерживает целые серии ударов. Рунгвисаи активно комбинирует. Мексиканец смог сбить темп только в шестом. И то практически на последней минуте — концовка шестого раунда точно осталась за ним.

В следующей трехминутке Эстарада выглядел довольно «потрепанным». Все-таки разница в габаритах стала сказываться. Но мексиканец продолжал искать успех. В одном из эпизодов мексиканцу удалось провести хороший удар, но Рунгвисаи принял на себя атаку и вновь достал двумя ударами голову Эстрады.

Было слышно, как угол Эстрады советует боксеру сменить тактику, сделав акцент на полной атаке, идя вперед. И это принесло плоды. Восьмой раунд остался именно за ним. Хоть чемпион и прессинговал больше, Эстраду это не остановило. Он провел лучший свой раунд за несколько последних.

В девятом раунде состоялось несколько обменов. Эстраде удалось сократить расстояние, что дало пространство для активных действий. Несколько комбинаций в его исполнении — Рунгвисаи отстает. Четкая работа в ринге приносит успех мексиканцу.

Удивительно, но последующие раунды должны были отойти Эстраде. Мексиканец буквально переигрывал своего соперника. В центре ринга боксеры устроили завидный обмен ударов, во время которых Эстрада был точнее. Главное, что Рунгвисаи пока не может завершить бой досрочно — не было подходящего момента. Дэн Рафаэль сообщил в твиттере, что Эстарду гонит вперед инструкциями Хулио Сезар Чавес-старший.

Может, мексиканская кровь все-таки взяла свое — Эстарада нагонял упущенное преимущество в первой половине боя. 11 и 12 раунд на наш взгляд отошли ему. Ни в коем случае нельзя сказать, что чемпион ничего не делал в ринге. Наоборот, прессинг он не сбавлял, бить не переставал. Просто точнее был Эстрада, работал вариативнее.

Рунгвисаи же шел буквально напролом. Не ощущал он урон, и на каждый принятый собой удар отвечал своим ударом — горячий бой.

В итоге получилось еще одно решение судей большинством. Рунгвисаи отдали победу — 117−111, 115−113, 114−114.