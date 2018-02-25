Подопечный тренера Головкина проиграл титульный бой

Вместо разведки бойцы принялись окучивать друг друга ударами. С небольшим преимуществом, но всё же опаснее действовал Арройо, налегающий на короткие хуки. Во 2-м раунде за 30 секунд до гонга мексиканец потряс пуэрториканца правым размашистым контр-хуком, но развить успех не сумел. Куадрас перехватил инициативу. Арройо, не боксировавший без малого два года, замедлился, практически полностью сконцентрировавшись на попытке попасть левым контр-хуком. В 5-м раунде пуэрториканец на сайд-степе здорово потряс мексиканца правой в челюсть. Куадрас ответил точным левым хуком, выброшенным аккурат с гонгом. После экватора бой превратился в махач, в котором небольшое преимущество за счёт ударной мощи было у Арройо. Очень близкий поединок прошёл все 10 раундов и завершился в пользу Арройо: 95:95, 98:92 и 97:93.