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07:52 (мск), источник: Sports.kz

Подопечный тренера Головкина проиграл титульный бой

В поединке за вакантный титул «серебряного» чемпиона по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между мексиканцем Карлосом Куадрасом (36−3−1, 27 КО) и пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17−3, 14 КО) зафиксирована победа судейским решением боксёра из Пуэрто-Рико.

Вместо разведки бойцы принялись окучивать друг друга ударами. С небольшим преимуществом, но всё же опаснее действовал Арройо, налегающий на короткие хуки. Во 2-м раунде за 30 секунд до гонга мексиканец потряс пуэрториканца правым размашистым контр-хуком, но развить успех не сумел. Куадрас перехватил инициативу. Арройо, не боксировавший без малого два года, замедлился, практически полностью сконцентрировавшись на попытке попасть левым контр-хуком. В 5-м раунде пуэрториканец на сайд-степе здорово потряс мексиканца правой в челюсть. Куадрас ответил точным левым хуком, выброшенным аккурат с гонгом. После экватора бой превратился в махач, в котором небольшое преимущество за счёт ударной мощи было у Арройо. Очень близкий поединок прошёл все 10 раундов и завершился в пользу Арройо: 95:95, 98:92 и 97:93.

Напомним, Куадрас тренируется вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным под руководством мексиканского наставника Абеля Санчеса. Ранее Куадрас говорил, что тренировки с GGG добавляют ему мотивации, а отечественного чемпиона он называл лучшим P4P-боксером в мире.

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