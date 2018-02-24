Промоутер Головкина озвучил детали контракта реванша с «Канело»

— «Канело» настаивал, чтобы условия реванша были такими же, как и перед первым боем, потому что была ничья. Мы и так пошли на ряд уступок, чтобы первый поединок вообще состоялся. Мы много работали над этим боем — серьезный соперник с большим именем здесь, в США, PPV… Учитывая успех первого боя — PPV-продажи и билеты, мы не могли принять те же самые условия. Был пункт о реванше, но мы исходили из того, что Головкин выиграл, хотя на бумаге этого не было. Лас-Вегас? Если бы мы не согласились на это, в экономическом плане для GGG всё было бы хуже, — сказал Леффлер.