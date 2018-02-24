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24 февраля, источник: Sports.kz

Промоутер Головкина озвучил детали контракта реванша с «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер рассказал, как шли переговоры о реванше с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— «Канело» настаивал, чтобы условия реванша были такими же, как и перед первым боем, потому что была ничья. Мы и так пошли на ряд уступок, чтобы первый поединок вообще состоялся. Мы много работали над этим боем — серьезный соперник с большим именем здесь, в США, PPV… Учитывая успех первого боя — PPV-продажи и билеты, мы не могли принять те же самые условия. Был пункт о реванше, но мы исходили из того, что Головкин выиграл, хотя на бумаге этого не было. Лас-Вегас? Если бы мы не согласились на это, в экономическом плане для GGG всё было бы хуже, — сказал Леффлер.

Также Том добавил, что переговоры нельзя было назвать «равными»: имя «Канело» снова будет первым в рекламе, также он последним выйдет в ринг, хотя не является чемпионом, и получит большую часть гонорара — реванш вновь пройдет на условиях команды мексиканского боксера.

Реванш состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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