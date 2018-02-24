Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили «патриотов» из России в новом сезоне WSB

Открывал матчевую встречу в Щучинске поединок в весовой категории до 49 килограммов, где Темиртас Жусупов встречался с Борисом Сидоровым. По итогам пяти раундов казахстанский боксер одержал победу единогласным решением судей (49:46, 49:46, 49:46) и принес первое очко «арланам».

Во втором бою (до 64 килограммов) Дилмурат Мижитов поддержал почин своего партнера по команде, победив Константина Богомазова (50:45, 48:47, 49:46) и удвоив преимущество.

Затем на ринг вышли представители весовой категории до 91 килограмма, в которой и определился победитель противостояния. Нурбол Алтаев раздельным решением судей победил Ровшана Ягубзаде (46:49, 48:47, 49:46), и тем самым принес «Астана Арланс» третье очко, а вместе с ним и досрочную победу.

Отметим, «Астана Арланс» является действующим победителем турнира. С тремя титулами казахстанский клуб является самым титулованным в истории WSB.

На старте нового сезона в феврале «арланы» принимали в Караганде команду-дебютанта «Индиан Тайгерс» и разгромили соперника со счетом 4:1.