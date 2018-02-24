Чемпион WBA дал совет Головкину на реванш с Альваресом

5 мая Головкин и «Канело» вернутся туда же, где в сентябре прошлого года разошлись спорной ничьей — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

— Чего ждете от повторного боя между Головкиным и Альваресом? Вы согласны с тем, что в первом поединке была ничья?

— Я ожидал, что судьи отдадут победу Геннадию в первом бою. Все 12 раундов он был стабилен, наносил джебы. Его арсенал был не настолько богат, чтобы победить разгромно, но для перевеса в несколько раундов этого должно было хватить. Геннадий постоянно монотонно давил, прессинговал и перестучал «Канело», хотя и мексиканец меня удивил. Он провел несколько очень крутых серий, красиво уворачивался и попадал навстречу. Но за несколько серий нельзя отдавать победу.