Чемпион WBA дал совет Головкину на реванш с Альваресом

5 мая Головкин и «Канело» вернутся туда же, где в сентябре прошлого года разошлись спорной ничьей — на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).
— Чего ждете от повторного боя между Головкиным и Альваресом? Вы согласны с тем, что в первом поединке была ничья?
— Я ожидал, что судьи отдадут победу Геннадию в первом бою. Все 12 раундов он был стабилен, наносил джебы. Его арсенал был не настолько богат, чтобы победить разгромно, но для перевеса в несколько раундов этого должно было хватить. Геннадий постоянно монотонно давил, прессинговал и перестучал «Канело», хотя и мексиканец меня удивил. Он провел несколько очень крутых серий, красиво уворачивался и попадал навстречу. Но за несколько серий нельзя отдавать победу.
В повторном бою Геннадию нужно использовать весь свой арсенал. Еще очень интересно, насколько Сауль после первого поединка поверил в себя, насколько просчитал оппонента. Плюс, очень важна подготовка: можно в день боя выпить на пол-литра больше воды, и это пагубно скажется в ринге. Предсказать победителя в реванше крайне сложно, я могу только проанализировать, как тактически будут действовать ребята, но не возьмусь давать точный прогноз.