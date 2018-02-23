Дмитрий Бивол: Гассиев намного интереснее Макгрегора с Мейвезером

Источник: Спорт-Экспресс

Российский боксер, чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о предстоящем бое с Салливаном Баррерой. Также он объяснил, почему Всемирная суперсерия невозможна в полутяжелом весе и поделился ожиданиями от реванша между Головкиным и Альваресом.

— Как проходит подготовка к бою с Баррерой?

— Все идет по плану, мы находимся в Лос-Анджелесе, как всегда. Наша работа не отличается от той, что мы проводили, готовясь к предыдущим боям. Разве что спарринг-партнеры меняются. Сейчас они у меня новые, с которыми я еще никогда не работал.

— Кто ваши спарринг-партнеры?

— Первый — Латиф Кайоде из первого тяжелого веса, который с Денисом Лебедевым боксировал. Второй — Кевин Ньюман из второго среднего веса, он быстрый, дает совершенно другую работу. Третий — украинец Исмаил Силлах.

— Этот бой считают самым сложным в вашей карьере, вы согласны с этим?

— Я как каждому бою стараюсь относиться как к самому главному, потому что проиграв один поединок, ты не окажешься на новой ступени. Если бы уступил в одном из предыдущих боев, сейчас к встрече с Баррерой бы не готовился. Я всегда тренировался упорно, выкладывался при подготовке к каждому поединку. Согласен, что Баррера — самый сильный мой соперник, у него хорошая кубинская школа, он очень опытен как в любителях, так и в профи. Все его боксерские навыки на очень высоком уровне.

— Чем именно опасен Баррера, какие его сильнейшие стороны? Как вам нужно действовать, чтобы справиться с ним?

— Он — габаритный, большой парень. Очень техничный, как и любой кубинец, достаточно вынослив, с солидной силой удара. Он умеет на ринге многое: может идти вперед, может хорошо защищаться. Чтобы иметь шанс на победу мне нужно делать ту работу, которую я умею, не изобретать велосипед. За один лагерь нельзя натренировать что-то, чем можно удивить соперника. Кличко много лет был лучшим, но он все эти годы делал одно и то же. Все знали, что он будет левой держать соперника на дистанции, а потом неожиданно пробьет правой, но ничего поделать с ним не могли.

— Как вам идея боксерской суперсерии (WBSS)?

— Здорово, когда есть такие проекты. Можно за короткий срок объединить пояса, зрителям тоже это нравится. Это действительно шикарная идея.

— В полутяжелом весе возможно ее реализовать?

— Было бы хорошо, но в нашем весе это намного сложнее, так как тут есть такие ребята, как Сергей Ковалев и Адонис Стивенсон. У них есть чемпионские пояса и гонорар их значительно выше, чем может предложить WBSS. Вряд ли этих ребят суперсерия может заинтересовать финансово.

— С кем из других чемпионов в вашем весе вам было бы интересно встретиться?

— Я не задумываюсь об этом сейчас, мне для начала надо пройти Барреру. Я бы встретился с тем из них, с кем бы удалось договориться, но пока неизвестно, кто это будет.

— Какое впечатление Баррера произвел на вас в бою с Андре Уордом?

— В том бою Салливан, если честно, не впечатлил. Но надо понимать, что Уорд — великий мастер своего дела, он хорошо менял дистанцию, чем создал большие неудобства Баррере, плюс он был быстрее. Шансов у Салливана в том бою не было.

— В финале WBSS в первом тяжелом весе встретятся Мурат Гассиев и Александр Усик. Кого бы вы назвали фаворитом?

— Буду болеть за Мурата, он наш соотечественник, мне нравится та работа, которую он демонстрирует в ринге. В бою с Усиком будет реальная интрига, абсолютно неясно, кто выиграет. Мне кажется, что-либо Мурат победит нокаутом, либо Александр по очкам.

— Может ли Гассиев выиграть по очкам?

— Это тоже реально, но шансы на такую победу у Мурата намного ниже, чем на досрочную, Усика трудно переиграть. Сам Александр тоже может попасть и нокаутировать кого угодно, но повторюсь: скорее будет нокаут от Мурата или победа по очкам от Усика.

— Сейчас обсуждается идея реванша Макгрегора и Мейвезера в октагоне. Насколько это реально и был бы вам интересен такой бой?

— Если честно, не очень интересно. Есть более интригующие поединки, как например, Гассиев — Дортикос. Там было неясно, кто победит, что покажут ребята в ринге. А в бою Мейвезер — Макгрегор все понятно, победитель известен заранее. Не думаю, что они подерутся по правилам UFC, это очевидный пиар. Флойд не настолько глуп, чтобы согласиться на такой бой. Он — боксер, у него достаточно денег. Вряд ли ему нужен такой риск.

— Чего ждете от повторного боя между Головкиным и Альваресом? Вы согласны с тем, что в первом поединке была ничья?

— Я ожидал, что судьи отдадут победу Геннадию в первом бою. Все 12 раундов он был стабилен, наносил джебы. Его арсенал был не настолько богат, чтобы победить разгромно, но для перевеса в несколько раундов этого должно было хватить. Геннадий постоянно монотонно давил, прессинговал и перестучал Канело, хотя и мексиканец меня удивил. Он провел несколько очень крутых серий, красиво уворачивался и попадал навстречу. Но за несколько серий нельзя отдавать победу. В повторном бою Геннадию нужно использовать весь свой арсенал. Еще очень интересно, насколько Сауль после первого поединка поверил в себя, насколько просчитал оппонента. Плюс, очень важна подготовка: можно в день боя выпить на пол-литра больше воды, и это пагубно скажется в ринге. Предсказать победителя в реванше крайне сложно, я могу только проанализировать, как тактически будут действовать ребята, но не возьмусь давать точный прогноз.

— За Олимпиадой следили? Чем она вам запомнилась?