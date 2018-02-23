СМИ допускают, что реванш Головкин — Альварес купят меньше фанатов, чем первый бой
Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте поделился мнением о возможных
Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте поделился мнением о возможных
По данным Los Angeles Times, на первый бой «Канело» и Головкина 16 сентября в
«Я не удивлюсь, если реванш сделает меньше PPV, чем первый бой. Но я думаю, это был потрясающий бой. Это будет зависеть от того, сколько шумихи вокруг себя сможет создать реванш, и это объясняет, почему не делать
Реванш состоится 5 мая на
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