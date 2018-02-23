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23 февраля, источник: Sports.kz

СМИ допускают, что реванш Головкин — Альварес купят меньше фанатов, чем первый бой

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте поделился мнением о возможных PPV-продажах (pay-per-view) реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

По данным Los Angeles Times, на первый бой «Канело» и Головкина 16 сентября в Лас-Вегасе было продано 1,3 миллиона PPV.

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«Я не удивлюсь, если реванш сделает меньше PPV, чем первый бой. Но я думаю, это был потрясающий бой. Это будет зависеть от того, сколько шумихи вокруг себя сможет создать реванш, и это объясняет, почему не делать пресс-тур — это плохо для промоушна. Бой Мэйвезер — “Канело” сделал монструозные PPV-цифры, потому что они совершили тур, заставивший людей гудеть месяцами», — пишет Рафаэль.

Реванш состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.

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