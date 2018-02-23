СМИ допускают, что реванш Головкин — Альварес купят меньше фанатов, чем первый бой

«Я не удивлюсь, если реванш сделает меньше PPV, чем первый бой. Но я думаю, это был потрясающий бой. Это будет зависеть от того, сколько шумихи вокруг себя сможет создать реванш, и это объясняет, почему не делать пресс-тур — это плохо для промоушна. Бой Мэйвезер — “Канело” сделал монструозные PPV-цифры, потому что они совершили тур, заставивший людей гудеть месяцами», — пишет Рафаэль.