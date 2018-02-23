Названа ужасная ошибка в организации реванша Головкин — Альварес
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль уверен, что промоутеры Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) совершают большую ошибку, отказываясь от
Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль уверен, что промоутеры Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) совершают большую ошибку, отказываясь от
Вчера стало известно, что в программе запланирован лишь один «медиа-день» — 27 февраля в
Напомним, перед первым боем, который состоялся 16 сентября прошлого года, «Канело» и GGG посетили три города — Лондон,
«Не знаю [почему отсутствует медиа-тур]. Думаю, это ужасная ошибка», — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.
Реванш состоится 5 мая на