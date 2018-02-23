Названа ужасная ошибка в организации реванша Головкин — Альварес

Вчера стало известно, что в программе запланирован лишь один «медиа-день» — 27 февраля в Лос-Анджелесе (28 февраля в 08:30 по астанинскому времени).

Напомним, перед первым боем, который состоялся 16 сентября прошлого года, «Канело» и GGG посетили три города — Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

«Не знаю [почему отсутствует медиа-тур]. Думаю, это ужасная ошибка», — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.