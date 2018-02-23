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23 февраля, источник: Sports.kz

Названа ужасная ошибка в организации реванша Головкин — Альварес

Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль уверен, что промоутеры Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) совершают большую ошибку, отказываясь от пресс-тура перед реваншем, сообщает Sports.kz.

Вчера стало известно, что в программе запланирован лишь один «медиа-день» — 27 февраля в Лос-Анджелесе (28 февраля в 08:30 по астанинскому времени).

Напомним, перед первым боем, который состоялся 16 сентября прошлого года, «Канело» и GGG посетили три города — Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

«Не знаю [почему отсутствует медиа-тур]. Думаю, это ужасная ошибка», — написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

Реванш состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.

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