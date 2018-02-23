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23 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский тяжеловес уже в первом раунде одержал четвертую подряд досрочную победу на профи-ринге

Казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (4−0, 4 КО) досрочно выиграл четвертый бой в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в белорусском Минске 29-летний Кособуцкий техническим нокаутом в первом раунде победил 40-летнего украинца Максима Педюру. Поединок же был рассчитан на восемь раундов.

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Для Кособуцкого, который дебютировал в профи в сентябре 2017 года, эта победа стала четвертой досрочной в четырех боях. Статистика Педюры после этого боя стала следующая: 12 поражений (девять досрочных), 14 побед (12 нокаутом) и одна ничья. При этом украинец проиграл девятый подряд бой, а последний раз он побеждал в 2012 году.

Отметим, что изначально соперником Кособуцкого должен был стать 30-летний уроженец Сенегала с гражданством Швеции Алдо Мамаду Ндиай Коллиандер (14−2, 5 КО) по прозвищу Iron Tyson Green («Железный зеленый Тайсон»), но этот поединок был отменен.

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