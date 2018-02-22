Сауль Альварес: Я нокаутирую Головкина на моей любимой арене!

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Названы простые способы улучшить память
6 звезд, которые рожали в обычных роддомах
Жилье в Москве может значительно подорожать
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетик1
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
22.02
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
22.02
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
22.02
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
22.02
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
22.02
Брага1
Марсель0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетико1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
22.02
Динамо К0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
22.02
Зенит3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
22.02
РБ Лейпциг0
Наполи2
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал0
Лион1
Футбол. Еврокубки
22.02
Виктория Пл2
Партизан0
Футбол. Еврокубки
22.02
Лацио5
Стяуа1
Футбол. Еврокубки
22.02
Спортинг3
Астана3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
22.02
Локомотив М1
Ницца0
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Чехия
Россия
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Как заставить мужчину пойти к врачу
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
16Гол на 750 тысяч евро: ЦСКА прошел «Звезду»
8Все золото Пхенчхана. 19—20 февраля
22 февраля, источник: Sports.kz

Сауль Альварес: Я нокаутирую Головкина на моей любимой арене!

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал тот факт, что реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) снова пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

— Я счастлив в четвертый раз вернуться на T-Mobile Arena ради исторического реванша с GGG. Открыв двери миру бокса, эта арена стала моей любимой. Здесь начался бой, здесь я его и закончу: я сделаю то, чего желают мои фанаты — нокаутирую его! — цитирует «Канело» BoxingInsider.com.

Читайте также
Геннадий Головкин: Увидимся в Вегасе!

Первый бой состоялся 16 сентября на T-Mobile Arena — он завершился спорной ничьей. По мнению многих людей из мира бокса, судьи лишили Головкина чистой победы. Их записки выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114−114, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина. Реванш состоится 5 мая.

На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.

Карлос Куадрас: «Спарринг с Головкиным? Я его боюсь»
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
Селихов и Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Атлетиком»
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось трансферное окно
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь