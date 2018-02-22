Сауль Альварес: Я нокаутирую Головкина на моей любимой арене!
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал тот факт, что реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) снова пройдет на
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал тот факт, что реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) снова пройдет на
— Я счастлив в четвертый раз вернуться на
Первый бой состоялся 16 сентября на
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