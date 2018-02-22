Сауль Альварес: Я нокаутирую Головкина на моей любимой арене!

— Я счастлив в четвертый раз вернуться на T-Mobile Arena ради исторического реванша с GGG. Открыв двери миру бокса, эта арена стала моей любимой. Здесь начался бой, здесь я его и закончу: я сделаю то, чего желают мои фанаты — нокаутирую его! — цитирует «Канело» BoxingInsider.com.