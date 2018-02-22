«Реванш возвращается на место преступления». Геннадий Головкин прокомментировал место второго боя с «Канело»

— Кажется правильным, что реванш возвращается на место преступления. Но в этот раз уже не будет драмы с решением судей. Я выиграл в первом бое и ушел с ринга чемпионом со всеми поясами. И я собираюсь победить и во втором бое. Это будет рекордный бой, золотая ночь для меня и T-Mobile Arena, — приводит слова Головкина BoxingInsider.com.