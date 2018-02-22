«Реванш возвращается на место преступления». Геннадий Головкин прокомментировал место второго боя с «Канело»

Как и первый бой, реванш пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
— Кажется правильным, что реванш возвращается на место преступления. Но в этот раз уже не будет драмы с решением судей. Я выиграл в первом бое и ушел с ринга чемпионом со всеми поясами. И я собираюсь победить и во втором бое. Это будет рекордный бой, золотая ночь для меня и T-Mobile Arena, — приводит слова Головкина BoxingInsider.com.
Первый бой прошел 16 сентября и завершился спорной ничьей. Многие люди из мира бокса убеждены, что победа должна была достаться Головкину. На реванш букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.