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22 февраля, источник: Sports.kz

Официально объявлено о месте проведения реванша Головкин — Альварес

Второй бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) состоится в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.

Как и первый поединок, реванш 5 мая пройдет на T-Mobile Arena.

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Напомним, первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября на этой же арене и завершился спорной ничьей — по мнению многих людей из мира бокса, судьи украли у Головкина чистую победу.

На реванш букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21. Отметим, что на право принять второй бой также претендовала арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, однако ей оказалось не под силу перебить предложение Лас-Вегаса. Ожидается, что в ближайшее время также будут названы даты медиа-тура.

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