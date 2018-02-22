Официально объявлено о месте проведения реванша Головкин — Альварес
Второй бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) состоится в
Второй бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) состоится в
Как и первый поединок, реванш 5 мая пройдет на
Напомним, первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября на этой же арене и завершился спорной ничьей — по мнению многих людей из мира бокса, судьи украли у Головкина чистую победу.
На реванш букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21. Отметим, что на право принять второй бой также претендовала арена Madison Square Garden в