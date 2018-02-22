Альварес будет готовиться к бою с Головкиным в высокогорье

Это уже будет вторая встреча боксеров, в первом бою была зафиксирована ничья. Мексиканец намерен готовится к поединку в США.
Обычно тренировочный лагерь Альвареса начинается в родной Мексике, а затем боксер перебирается в США — в Сан-Диего в Калифорнию. На сей раз мексиканец будет готовиться к поединку в высокогорье в Колорадо, куда намерен прибыть в первых числа марта.
Решение о смене места проведения тренировочного лагеря команда мексиканца приняла на основе анализа результатов его предыдущих боев с казахстанским соперником.