Альварес будет готовиться к бою с Головкиным в высокогорье

Это уже будет вторая встреча боксеров, в первом бою была зафиксирована ничья. Мексиканец намерен готовится к поединку в США.

Сондерс: Головкину нужно побить «Канело», судей и Де Ла Хойю в реванше. Но чувствую, его снова кинут