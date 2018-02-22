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22 февраля, источник: Prosports.kz

Альварес будет готовиться к бою с Головкиным в высокогорье

5 мая состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадием Головкиным и экс-чемпионом Саулем Альваресом, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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Это уже будет вторая встреча боксеров, в первом бою была зафиксирована ничья. Мексиканец намерен готовится к поединку в США.

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Обычно тренировочный лагерь Альвареса начинается в родной Мексике, а затем боксер перебирается в США — в Сан-Диего в Калифорнию. На сей раз мексиканец будет готовиться к поединку в высокогорье в Колорадо, куда намерен прибыть в первых числа марта.

Решение о смене места проведения тренировочного лагеря команда мексиканца приняла на основе анализа результатов его предыдущих боев с казахстанским соперником.

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