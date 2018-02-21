Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андреева перестала вести московское «Время» на «Первом»
Ученые раскрыли секрет супердолгожителей
Счет по алиментам из интерната помог родителям найти «умершего» сына
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.02
Севилья0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Еврокубки
21.02
Шахтер Д2
Рома1
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
21.02
Леганес1
Реал3
Футбол. Еврокубки
21.02
ЦСКА1
Црвена Звезда0
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. Олимпийский турнир
07:10
Канада
США
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
ШвецияОТ3
Германия4
Хоккей. Олимпийский турнир
21.02
Канада1
Финляндия0
Все события
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Россиянка установила мировой рекорд на Олимпиаде
Как Россия громила Норвегию (видео)
Медведева рассказала, как относится к Загитовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 21 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
21 февраля, источник: Чемпионат.com

Поветкин: Если позовут в Putin Team — пойду. Поддерживаю нашего президента

Но на выборы Александру попасть будет проблематично, ведь 31 марта бой с Дэвидом Прайсом в Кардиффе.

Источник: РИА "Новости"

Александр Поветкин очень скоро отправится в Великобританию. 31 марта в Кардиффе Витязю предстоит бой с Дэвидом Прайсом, а главным событием того вечера станет поединок Энтони Джошуа с Джозефом Паркером.

Именно со звёздным британцем, по плану Андрея Рябинского, должен был подраться Поветкин после победы над Хаммером. Однако сейчас очевидно, что поединка Джошуа — Поветкин придётся подождать какое-то время. Пока у Витязя есть другой соперник, которого нужно побеждать и к которому пора готовиться.

— Готовился с моим главным тренером Иваном Кирпой, — начал боксёр. — С Андреем Козловым, наставником по физической подготовке, и моим другом Игорем Нестеровым, отвечающим за тренировки по ударной технике.

— С кем будете спарринговаться?

— Точно не знаю, кто это будет. Как только станет известно, мы с командой сообщим.

— Как собираетесь побеждать Дэвида Прайса?

— Будем быстро сокращать дистанцию, выходить на ближний бой. Ну и поддавливать всё время, разумеется. Такая тактика.

— После вашей победы над Хаммером Андрей Рябинский сказал, что следующим соперником станет Джошуа. Это когда-нибудь произойдёт?

— Как видите, Джошуа будет боксировать не со мной, а с Паркером в объединительном поединке. Что будет после… не хочется, конечно, забегать вперёд, но мой бой с Джошуа должны сделать. Для этого я тренируюсь — чтобы драться с лучшими.

— Все ждут боя Джошуа — Уайлдер, если оба пройдут своих оппонентов. Как быть с этой ситуацией?

— Не знаю, как у них там будет, не думал об этом. Всё-таки надеюсь, с Энтони буду драться я.

— А если с Уайлдером? Или в приоритете британец?

— На данный момент охота побоксировать всё-таки с Джошуа. Он выше в рейтингах, чем Уайлдер. Если они подерутся между собой, предпочтение отдам Энтони. Он — нормальный, культурный парень, судя по высказываниям. Уайлдер много болтает, он мне этим не нравится.

— А кто из них лучше как боксёр?

— Это надо проверять (смеётся).

— Если они решат это проверить, вам придётся подождать. Сколько ещё планируете продолжать выступать?

— Как минимум года два точно смогу побоксировать. До сорока лет спокойно можно.

— То есть три-четыре боя?

— Где-то так. Четыре боя — это минимум — с учётом Прайса.

— Пока вы будете готовиться к ближайшему бою, в России пройдут президентские выборы. В связи с чем довольно немало спортсменов так или иначе касаются политики. Например, многие вступают в Putin Team. Как вы к этому относитесь?

— Нормально отношусь. Меня там нет, но если позовут — пойду. Поддерживаю нашего президента. Даже являюсь официальным представителем кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина.

— Также одним из главных событий сейчас является Олимпиада в Пхёнчхане. Смотрите?

— Да, смотрю, поддерживаю наших. На сборах всегда включали по телевизору соревнования, когда было время. Лыжи, биатлон и хоккей, конечно же. Очень порадовался, когда американцев обыграли. Но не радует только, что нашего флага нет.

— Вы бы поехали на такую Олимпиаду?

— Трудно сходу ответить. Ребята поехали, и все знают, что они из России. Наверное, если бы в сборной сказали ехать — поехал бы.

— Один из наших олимпийцев — кёрлингист Александр Крушельницкий — попал в бредовую ситуацию: его тест на допинг показал наличие мельдония в крови. Вы как человек, сумевший очистить своё имя в похожей истории, что ему посоветуете?

— Надо нанимать юристов и не сдаваться. Мельдоний — это вообще бред. Сначала они там у себя решили: милдронат надо запретить с такого-то числа. А потом говорят: мы плохо изучили препарат, не знаем, как долго он выводится. И подвинули дату. Ну, так если вы его плохо изучили, как же вы его запрещаете?! Какая-то чушь получается.

— Допускаете, что Крушельницкого могли подставить?

— Вообще спокойно допускаю. Опять-таки, если вспомнить мои случаи с мельдонием и остарином. Это препараты, которые выводятся из организма годами. Я сдавал несколько тестов задолго до боя со Стиверном. Результаты пришли отрицательные. Сдавал после боя — тоже ничего не нашли. И только один тест — прямо перед поединком — выявил наличие каких-то нанограммов остарина в крови. Как такое возможно? Конечно, парню неприятно. Будет переживать какое-то время. Нашей федерации кёрлинга необходимо бороться за Крушельницкого, пусть нанимают юристов.

 Коварная Элизабет. Ради своей минуты славы американка унизила Олимпиаду
«Парня либо подставили, либо Путину стоит сослать этого глупца в Сибирь!»
Рекорды мира, пьедестал от лыжников и полуфинал «красной машины»
Один за всех: Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
Крушельницкий отказался от слушания в CAS по делу о допинге
Погоня Дальмайер за четвертой медалью: за чем следить 22 февраля
NYT: Русские на трибунах – это проплаченные люди и олигархи
«Реал» одержал волевую победу в матче чемпионата Испании
Гончаренко отметил проблемы ЦСКА в матче против «Црвены Звезды»
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Экс-участница «Холостяка» раскрыла подробности сезона с Кридом Выбывшая из пятого сезона популярного реалити-шоу и поскандалившая в соцсетях с предыдущим холостяком пообещала подписчикам «сенсационные открытия»
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
11-летний сын Плющенко исполнил опасный трюк бассейне При прыжке голова 11-летнего мальчика проносится буквально в сантиметре от бортика бассейна
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь