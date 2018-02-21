Поветкин: Если позовут в Putin Team — пойду. Поддерживаю нашего президента

Источник: РИА "Новости"

Александр Поветкин очень скоро отправится в Великобританию. 31 марта в Кардиффе Витязю предстоит бой с Дэвидом Прайсом, а главным событием того вечера станет поединок Энтони Джошуа с Джозефом Паркером.

Именно со звёздным британцем, по плану Андрея Рябинского, должен был подраться Поветкин после победы над Хаммером. Однако сейчас очевидно, что поединка Джошуа — Поветкин придётся подождать какое-то время. Пока у Витязя есть другой соперник, которого нужно побеждать и к которому пора готовиться.

— Готовился с моим главным тренером Иваном Кирпой, — начал боксёр. — С Андреем Козловым, наставником по физической подготовке, и моим другом Игорем Нестеровым, отвечающим за тренировки по ударной технике.

— С кем будете спарринговаться?

— Точно не знаю, кто это будет. Как только станет известно, мы с командой сообщим.

— Как собираетесь побеждать Дэвида Прайса?

— Будем быстро сокращать дистанцию, выходить на ближний бой. Ну и поддавливать всё время, разумеется. Такая тактика.

— После вашей победы над Хаммером Андрей Рябинский сказал, что следующим соперником станет Джошуа. Это когда-нибудь произойдёт?

— Как видите, Джошуа будет боксировать не со мной, а с Паркером в объединительном поединке. Что будет после… не хочется, конечно, забегать вперёд, но мой бой с Джошуа должны сделать. Для этого я тренируюсь — чтобы драться с лучшими.

— Все ждут боя Джошуа — Уайлдер, если оба пройдут своих оппонентов. Как быть с этой ситуацией?

— Не знаю, как у них там будет, не думал об этом. Всё-таки надеюсь, с Энтони буду драться я.

— А если с Уайлдером? Или в приоритете британец?

— На данный момент охота побоксировать всё-таки с Джошуа. Он выше в рейтингах, чем Уайлдер. Если они подерутся между собой, предпочтение отдам Энтони. Он — нормальный, культурный парень, судя по высказываниям. Уайлдер много болтает, он мне этим не нравится.

— А кто из них лучше как боксёр?

— Это надо проверять (смеётся).

— Если они решат это проверить, вам придётся подождать. Сколько ещё планируете продолжать выступать?

— Как минимум года два точно смогу побоксировать. До сорока лет спокойно можно.

— То есть три-четыре боя?

— Где-то так. Четыре боя — это минимум — с учётом Прайса.

— Пока вы будете готовиться к ближайшему бою, в России пройдут президентские выборы. В связи с чем довольно немало спортсменов так или иначе касаются политики. Например, многие вступают в Putin Team. Как вы к этому относитесь?

— Нормально отношусь. Меня там нет, но если позовут — пойду. Поддерживаю нашего президента. Даже являюсь официальным представителем кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина.

— Также одним из главных событий сейчас является Олимпиада в Пхёнчхане. Смотрите?

— Да, смотрю, поддерживаю наших. На сборах всегда включали по телевизору соревнования, когда было время. Лыжи, биатлон и хоккей, конечно же. Очень порадовался, когда американцев обыграли. Но не радует только, что нашего флага нет.

— Вы бы поехали на такую Олимпиаду?

— Трудно сходу ответить. Ребята поехали, и все знают, что они из России. Наверное, если бы в сборной сказали ехать — поехал бы.

— Один из наших олимпийцев — кёрлингист Александр Крушельницкий — попал в бредовую ситуацию: его тест на допинг показал наличие мельдония в крови. Вы как человек, сумевший очистить своё имя в похожей истории, что ему посоветуете?

— Надо нанимать юристов и не сдаваться. Мельдоний — это вообще бред. Сначала они там у себя решили: милдронат надо запретить с такого-то числа. А потом говорят: мы плохо изучили препарат, не знаем, как долго он выводится. И подвинули дату. Ну, так если вы его плохо изучили, как же вы его запрещаете?! Какая-то чушь получается.

— Допускаете, что Крушельницкого могли подставить?