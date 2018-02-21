Поветкин: Если позовут в Putin Team — пойду. Поддерживаю нашего президента
Но на выборы Александру попасть будет проблематично, ведь 31 марта бой с Дэвидом Прайсом в Кардиффе.
Но на выборы Александру попасть будет проблематично, ведь 31 марта бой с Дэвидом Прайсом в Кардиффе.
Александр Поветкин очень скоро отправится в Великобританию. 31 марта в Кардиффе Витязю предстоит бой с Дэвидом Прайсом, а главным событием того вечера станет поединок Энтони Джошуа с Джозефом Паркером.
Именно со звёздным британцем, по плану Андрея Рябинского, должен был подраться Поветкин после победы над Хаммером. Однако сейчас очевидно, что поединка Джошуа — Поветкин придётся подождать
— Готовился с моим главным тренером Иваном Кирпой, — начал боксёр. — С Андреем Козловым, наставником по физической подготовке, и моим другом Игорем Нестеровым, отвечающим за тренировки по ударной технике.
— С кем будете спарринговаться?
— Точно не знаю, кто это будет. Как только станет известно, мы с командой сообщим.
— Как собираетесь побеждать Дэвида Прайса?
— Будем быстро сокращать дистанцию, выходить на ближний бой. Ну и поддавливать всё время, разумеется. Такая тактика.
— После вашей победы над Хаммером Андрей Рябинский сказал, что следующим соперником станет Джошуа. Это
— Как видите, Джошуа будет боксировать не со мной, а с Паркером в объединительном поединке. Что будет после… не хочется, конечно, забегать вперёд, но мой бой с Джошуа должны сделать. Для этого я тренируюсь — чтобы драться с лучшими.
— Все ждут боя Джошуа — Уайлдер, если оба пройдут своих оппонентов. Как быть с этой ситуацией?
— Не знаю, как у них там будет, не думал об этом.
— А если с Уайлдером? Или в приоритете британец?
— На данный момент охота побоксировать
— А кто из них лучше как боксёр?
— Это надо проверять (смеётся).
— Если они решат это проверить, вам придётся подождать. Сколько ещё планируете продолжать выступать?
— Как минимум года два точно смогу побоксировать. До сорока лет спокойно можно.
— То есть
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— Пока вы будете готовиться к ближайшему бою, в России пройдут президентские выборы. В связи с чем довольно немало спортсменов так или иначе касаются политики. Например, многие вступают в Putin Team. Как вы к этому относитесь?
— Нормально отношусь. Меня там нет, но если позовут — пойду. Поддерживаю нашего президента. Даже являюсь официальным представителем кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина.
— Также одним из главных событий сейчас является Олимпиада в Пхёнчхане. Смотрите?
— Да, смотрю, поддерживаю наших. На сборах всегда включали по телевизору соревнования, когда было время. Лыжи, биатлон и хоккей, конечно же. Очень порадовался, когда американцев обыграли. Но не радует только, что нашего флага нет.
— Вы бы поехали на такую Олимпиаду?
— Трудно сходу ответить. Ребята поехали, и все знают, что они из России. Наверное, если бы в сборной сказали ехать — поехал бы.
— Один из наших олимпийцев — кёрлингист Александр Крушельницкий — попал в бредовую ситуацию: его тест на допинг показал наличие мельдония в крови. Вы как человек, сумевший очистить своё имя в похожей истории, что ему посоветуете?
— Надо нанимать юристов и не сдаваться. Мельдоний — это вообще бред. Сначала они там у себя решили: милдронат надо запретить с
— Допускаете, что Крушельницкого могли подставить?
— Вообще спокойно допускаю.