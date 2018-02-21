Стал известен состав юниорской сборной России по боксу на юношеские ОИ-2018

Состав сформировался по результатам первенства России по боксу среди юниоров 17−18 лет, которое завершилось в минувшую субботу в Сыктывкаре. По его итогам образовалась команда, которая будет выступать на международных соревнованиях. В нее входят: Дмитрий Батяй (до 49 кг), Борис Карибян (52), Всеволод Шумков (56), Кагир Мина Туллаев (60), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69), Эдгард Цамбов (75), Руслан Колесников (81), Игорь Федоров (91), Алексей Дронов (+91 кг).

«У нас есть задача завоевать три золотые медали на первенстве мира, а на юношеской Олимпиаде будем стараться завоевать одну золотую медаль» — заявил старший тренер сборной Виктор Фархутдинов.