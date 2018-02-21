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12:00 (мск), источник: Р-Спорт

Стал известен состав юниорской сборной России по боксу на юношеские ОИ-2018

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стал известен состав юниорской сборной России по боксу, который вступит на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Состав сформировался по результатам первенства России по боксу среди юниоров 17−18 лет, которое завершилось в минувшую субботу в Сыктывкаре. По его итогам образовалась команда, которая будет выступать на международных соревнованиях. В нее входят: Дмитрий Батяй (до 49 кг), Борис Карибян (52), Всеволод Шумков (56), Кагир Мина Туллаев (60), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69), Эдгард Цамбов (75), Руслан Колесников (81), Игорь Федоров (91), Алексей Дронов (+91 кг).

«У нас есть задача завоевать три золотые медали на первенстве мира, а на юношеской Олимпиаде будем стараться завоевать одну золотую медаль» — заявил старший тренер сборной Виктор Фархутдинов.

Ближайший международный старт для сборной России — первенство Европы по боксу в Италии с 17 по 26 апреля. Летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября.

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