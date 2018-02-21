Сондерс: Головкину нужно побить «Канело», судей и Де Ла Хойю в реванше. Но чувствую, его снова кинут

Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей при разногласии судей. 5 мая боксеры вновь встретятся в ринге, но место для поединка пока не выбрали.

По словам Сондерса, в предстоящем реванше Головкину предстоит проделать большую работу, чтобы добиться победы.

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«Лично я считаю, что Головкина ждет трудная задача. Сначала он должен побить “Канело”, затем ему нужно победить судей и рефери. Потом Оскара Де Ла Хойю (промоутера Альвареса). Это тяжелая работа. Я хотел бы, чтобы Головкин сделал это, но у меня есть ощущение, что его кинут решение судей. Снова», — сказал Сондерс, слова которого приводит Boxingnewsandviews.com.

Ранее британец признался, что желает Головкину победы в предстоящем реванше, чтобы потом встретиться с казахстанцем и отобрать у него все титулы.

В свою очередь, промоутер GGG Том Леффлер подтвердил, что Головкин пойдет на объединительный бой с Сондерсом, если победит 5 мая. Казахстанскому боксеру как раз не хватает пояса WBO для звания абсолютного чемпиона в среднем весе.