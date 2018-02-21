«Это мои убийцы». Климас призвал не пропустить бои казахстанцев 3 марта
Известный менеджер Эгис Климас посоветовал всем любителям бокса посмотреть выступления казахстанских боксеров Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова на вечере бокса 3 марта в
Известный менеджер Эгис Климас посоветовал всем любителям бокса посмотреть выступления казахстанских боксеров Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова на вечере бокса 3 марта в
Соперником Ашкеева будет Хосе Антонио Абреу из Доминиканской Республики, а Нурсултанов сразится с мексиканцем Алехандро Торресом. Главными боями вечера станут поединки Сергей Ковалев — Игорь Михалкин и Дмитрий Бивол — Салливан Баррера.
— В андеркарде 3 марта также выступят несколько молодых людей — Бахрам Муртазалиев, Мадияр Ашкеев и Мейирим Нурсултанов. Что можете сказать об этих парнях?
— Это три моих убийцы. Я хочу, чтобы вы присмотрелись к Мейириму Нурсултанову, они зовут его Султаном. Я думаю, вам понравится то, что вы увидите. Расскажите мне, что вы думаете об этих парнях после боя. Не думаю, что вы будете разочарованы (смеется), — ответил в интервью Boxingtalk.com Климас.
Накануне американские СМИ сообщили, что контракт с Климасом подписал еще один казахстанский боксер Канат Ислам. Однако представители нашего соотечественника опровергли эту информацию.