«Это мои убийцы». Климас призвал не пропустить бои казахстанцев 3 марта

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Три необычные открытки к 23 Февраля: мастер-класс
Оргкомитет Олимпиады назвал свою версию инцидента с Загитовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с куклой
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Россия6
Норвегия1
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Финляндия3
Россия2
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Германия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Финляндия
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
ЧехияБ3
США2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш5
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Црвена Звезда
Футбол. Зарубежный
20:45
Леганес
Реал
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Нэшвилл Предаторз3
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Рома
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Флорида Пантерз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Серебренников удивил хамским выпадом, грубо раскритиковав РФ
Андреева высказалась об уходе из «Время»
Еще одного российского олимпийца обвинили в применении допинга
Россия впервые в истории без медалей в биатлоне
Джанабаева и Кожевникова повеселились на открытии кондитерской
София Ротару отдыхает на белоснежной яхте
В России может резко сократиться количество аптек
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
9«Барселона» повторила свой рекорд и другие события уик-энда
16Удивительные шлемы скелетонистов
07:28 (мск), источник: Sports.kz

«Это мои убийцы». Климас призвал не пропустить бои казахстанцев 3 марта

Известный менеджер Эгис Климас посоветовал всем любителям бокса посмотреть выступления казахстанских боксеров Мадияра Ашкеева и Мейирима Нурсултанова на вечере бокса 3 марта в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.

Соперником Ашкеева будет Хосе Антонио Абреу из Доминиканской Республики, а Нурсултанов сразится с мексиканцем Алехандро Торресом. Главными боями вечера станут поединки Сергей Ковалев — Игорь Михалкин и Дмитрий Бивол — Салливан Баррера.

Читайте также
Ислам прокомментировал информацию о подписании контракта с Климасом

— В андеркарде 3 марта также выступят несколько молодых людей — Бахрам Муртазалиев, Мадияр Ашкеев и Мейирим Нурсултанов. Что можете сказать об этих парнях?

— Это три моих убийцы. Я хочу, чтобы вы присмотрелись к Мейириму Нурсултанову, они зовут его Султаном. Я думаю, вам понравится то, что вы увидите. Расскажите мне, что вы думаете об этих парнях после боя. Не думаю, что вы будете разочарованы (смеется), — ответил в интервью Boxingtalk.com Климас.

Накануне американские СМИ сообщили, что контракт с Климасом подписал еще один казахстанский боксер Канат Ислам. Однако представители нашего соотечественника опровергли эту информацию.

Зачем Эгис Климас подписал Каната Ислама
Неподражаемые. Медведева и Загитова шокировали весь мир
Загитова: Тутберидзе меня выгоняла, она давно хотела это сделать
Россиянин взял бронзу, а мог выиграть, если бы не горе-канадец
Непряева и Белорукова вышли в финал ОИ в командном спринте
Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Россия играет с Финляндией за бронзу ОИ (видеотрансляция)
Татьяна Тарасова: Медведева — великий человеческий гений
Спорт-Экспресс
Авто
Hyundai полностью рассекретила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe четвертого поколения полностью рассекречен – презентация машины, на которую уже принято 14 000 заказов, прошла в Корее
Hi-Tech
Врата в Ад: древнеримские жрецы убивали жертв смертельным газом Ученые выяснили, как языческие жрецы древнего Рима использовали жуткое место в ритуальных целях
Кино
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера Снявшийся в проекте 18-летний Егор Клинаев погиб в ДТП в сентябре 2017 года
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Все бывшие принца Гарри и Меган Маркл Кого отмел принц Гарри, прежде чем найти свою единственную? И кто был первым супругом Меган Маркл, с которым актриса прожила в браке всего два года?
Дети
Алексей Серебряков впервые рассказал о приемных детях Актер, который не часто общается с журналистами, поделился подробностями личной жизни.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь