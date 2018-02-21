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07:24 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина готовится к досрочному окончанию реванша с «Канело»

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что запланированный на 5 мая реванш GGG с Саулем «Канело» Альваресом может не пройти всю 12-раундовую дистанцию, сообщает Sports.kz.

— Мне кажется, что «Канело» чувствует давление на себя из-за всей сказанной им чепухи. Думаю, фанаты ожидают от него большего. Если «Канело» решит больше биться, то мы увидим великолепный поединок. Я не ожидаю, что он будет стоять на месте, но надеюсь, что он будет останавливаться почаще, чем в первом бою.

Я совершенно не беспокоюсь о том, что Головкин может потерять темп в последних раундах. Если бой будет проходить по такому же сценарию, то исход будет тем же. Но если «Канело» будет чаще вступать в бой, то поединок может не продлиться все 12 раундов, — сказал Санчес в интервью Boxingtalk.com.

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