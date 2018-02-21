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06:22 (мск), источник: Sports.kz

Ислам прокомментировал информацию о подписании контракта с Климасом

Казахстанский боксер Канат Ислам прокомментировал информацию о сотрудничестве с литовско-американским менеджером Эгисом Климасом, пишет Sports.kz.

Напомним, информация о том, что отечественный боксер подписал контракт с известным менеджером, появилась вчера в СМИ.

На официальной странице команды Каната Ислама в Instagram эта информация была опровергнута. Казахстанец с Климасом контракт не подписывал.

Климас известен по работе с такими боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Ковалев. Также он ведет дела других казахстанцев — Мадияра Ашкеева, Мейирима Нурсултанова и Асхата Уалиханова. Боксеры Klimas Management регулярно проводят поединки на ведущих вечерах бокса в США.

Ранее команда Каната Ислама сообщила о том, что вылетела в США, при этом анонсировав «хорошие новости».

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