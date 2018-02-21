Ислам прокомментировал информацию о подписании контракта с Климасом

Напомним, информация о том, что отечественный боксер подписал контракт с известным менеджером, появилась вчера в СМИ.

На официальной странице команды Каната Ислама в Instagram эта информация была опровергнута. Казахстанец с Климасом контракт не подписывал.

Климас известен по работе с такими боксерами, как Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Сергей Ковалев. Также он ведет дела других казахстанцев — Мадияра Ашкеева, Мейирима Нурсултанова и Асхата Уалиханова. Боксеры Klimas Management регулярно проводят поединки на ведущих вечерах бокса в США.

Ранее команда Каната Ислама сообщила о том, что вылетела в США, при этом анонсировав «хорошие новости».