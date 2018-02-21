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Залилов назвал своего следующего соперника на профи-ринге
Казахстанский боксер Ержан Залилов свой следующий поединок проведет в Испании, передает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Ержан Залилов свой следующий поединок проведет в Испании, передает Sports.kz.
Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Instagram.
Соперником казахстанца станет румын Ионут Балута (9−2, 2 КО). 8-раундовый бой (до 55,3 кг) пройдет в Бильбао (Испания) 24 марта.
Напомним, Залилов не выходил на ринг с прошлого года. В рамках вечера бокса 30 декабря в Алматы Ержан победил другого отечественного боксера Айдына Ельжанова единогласным решением судей. Таким образом, Залилов одержал 10-ю победу на