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05:22 (мск), источник: Sports.kz

Залилов назвал своего следующего соперника на профи-ринге

Казахстанский боксер Ержан Залилов свой следующий поединок проведет в Испании, передает Sports.kz.

Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Instagram.

Соперником казахстанца станет румын Ионут Балута (9−2, 2 КО). 8-раундовый бой (до 55,3 кг) пройдет в Бильбао (Испания) 24 марта.

Напомним, Залилов не выходил на ринг с прошлого года. В рамках вечера бокса 30 декабря в Алматы Ержан победил другого отечественного боксера Айдына Ельжанова единогласным решением судей. Таким образом, Залилов одержал 10-ю победу на профи-ринге и выиграл пояс WBC CISBB Silver, а Ельжанов потерпел первое поражение в карьере.

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