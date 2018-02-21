Экс-чемпион WBO в среднем весе Энди Ли объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе 33-летний ирландец Энди Ли (35−3−1, 24 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает BoxingScene.
Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе 33-летний ирландец Энди Ли (35−3−1, 24 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает BoxingScene.
Недавно представители Ли пытались договориться с другим
При этом сам Ли неоднократно предупреждал в течение минувшего сезона, что уйдет из бокса, если у него не выйдет заполучить
Энди Ли дебютировал на
В конце 2014 года он стал чемпионом мира. Тогда в бою за вакантный титул WBO в среднем весе он нокаутировал в шестом раунде Матвея Коробова. После был ничейный бой с небитым Питером Киллином, а уже в следующем поединке Ли утратил титул, проиграв решением большинства судей британцу Билли Джо Сондерсу, который владеет поясом WBO и по сей день.
Весь 2016 год Энди провел вне ринга, а в марте 2017 уверенно победил безвестного Кеандре Лэзервуда в андеркарте вечера бокса, главным событием которого стал бой Джейкобса против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Это было его последнее выступление.