Экс-чемпион WBO в среднем весе Энди Ли объявил о завершении карьеры

Недавно представители Ли пытались договориться с другим экс-чемпионом американцем Дэниэлом Джейкобсом о поединке на 14 апреля, но стороны в итоге не сошлись в главном — финансовом аспекте.

При этом сам Ли неоднократно предупреждал в течение минувшего сезона, что уйдет из бокса, если у него не выйдет заполучить какой-нибудь поединок с топ-бойцом.

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Энди Ли дебютировал на профи-ринге 12 лет назад и спустя пару лет интенсивного восхождения к титулам был неожиданно бит середняком Брайаном Вера, причем досрочно (позднее был взят реванш). В следующий раз он проиграл (точно так же TKO 7) лишь летом 2012 года в бою за титул WBC мексиканцу Хулио Сесару Чавесу-младшему.

В конце 2014 года он стал чемпионом мира. Тогда в бою за вакантный титул WBO в среднем весе он нокаутировал в шестом раунде Матвея Коробова. После был ничейный бой с небитым Питером Киллином, а уже в следующем поединке Ли утратил титул, проиграв решением большинства судей британцу Билли Джо Сондерсу, который владеет поясом WBO и по сей день.