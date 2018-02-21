Абель Санчес: Головкин превратил Альвареса в убегающего Мейвезера

«Канело» удивил публику, представ бегунком после того, сколько всего наговорил. Он превратился в Мейвезара. МакГрегор превратил Флойда в мексиканца, а Головкин превратил «Канело» во Флойда, — сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio Абель. — «Канело» просто обязан драться по-настоящему, ведь это тот бой, который обусловит его наследие, и по которому его будут помнить. А если он будет драться по-настоящему, то кто знает, чем это в итоге закончится.

В первом поединке «Канело» бегал, потому что знал, что в противном случае отправится в нокаут. Если он будет делать это реже, тогда, возможно, мы получим бой, которого ожидали, и я не исключаю, что «Канело» бьет достаточно сильно, чтобы потрясти Головкина. Но вы никогда этого не узнаете, если будете крутить педали в обратную сторону и бегать. «Канело» должен сделать то, о чем говорит, и тогда может случиться все что угодно. Они оба большие панчеры, и один удар может все перевернуть.