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04:47 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин превратил Альвареса в убегающего Мейвезера

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес не скрывает разочарования боксом в исполнении мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), который тот продемонстрировал в поединке 16 сентября.

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По словам Санчеса, это ему напомнило работу Флойда Мейвезера, чей стиль на профессиональном ринге базировался на умении защищаться. Напомним, что первый бой завершился вничью, а реванш запланирован на 5 мая.

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«Канело» удивил публику, представ бегунком после того, сколько всего наговорил. Он превратился в Мейвезара. МакГрегор превратил Флойда в мексиканца, а Головкин превратил «Канело» во Флойда, — сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio Абель. — «Канело» просто обязан драться по-настоящему, ведь это тот бой, который обусловит его наследие, и по которому его будут помнить. А если он будет драться по-настоящему, то кто знает, чем это в итоге закончится.

В первом поединке «Канело» бегал, потому что знал, что в противном случае отправится в нокаут. Если он будет делать это реже, тогда, возможно, мы получим бой, которого ожидали, и я не исключаю, что «Канело» бьет достаточно сильно, чтобы потрясти Головкина. Но вы никогда этого не узнаете, если будете крутить педали в обратную сторону и бегать. «Канело» должен сделать то, о чем говорит, и тогда может случиться все что угодно. Они оба большие панчеры, и один удар может все перевернуть.

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