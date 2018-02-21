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04:28 (мск), источник: Sports.kz

Кто помогал Бруку готовиться к бою с Головкиным

Стало известно, с кем британский боксер Келл Брук (36−2, 25 КО) проводил спарринги, прежде чем выйти в ринг с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Брук готовился к бою с Головкиным вместе со своим соотечественником Лиамом Уильямсом (16−2−1, 11 КО), экс-претендентом на «временный» пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.

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Напомним, бой Головкин — Брук состоялся 10 сентября 2016 года в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Геннадия техническим нокаутом в пятом раунде — угол Брука выбросил на ринг полотенце, поскольку был серьезный риск здоровью их подопечного.

Затем Келл долгое время восстанавливался после травмы глаза.

В недавнем интервью он назвал Головкина «самым шокирующим панчером» из тех, с кем ему доводилось драться.

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