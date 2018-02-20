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20 февраля, источник: Советский спорт

Иван Кирпа: Просмотрели технические стороны соперника Поветкина

Иван Кирпа, тренер обладателя титулов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александра Поветкина, поделился своим мнением о завершившемся первом этапе подготовки к поединку против британца Дэвида Прайса 31 марта в Кардиффе (Великобритания).

По словам наставника россиянина, задачи данного тренировочного сбора выполнены, и после небольшого отдыха команда Поветкина вернется в Сочи на заключительный сбор.

«Закончился первый этап подготовки к бою, намеченному на 31 марта в Англии. Сбор прошел хорошо, — сказал Кирпа. — Команда работала в хорошем настроении, в хорошем, плотном графике. Мы довольны проделанной работой. Те цели и задачи, которые были поставлены, — выполнены хорошо. Акцент ставился больше на физическую, силовую выносливость, но также мы уже просматривали на этом сборе и технические стороны нашего будущего оппонента».

«В целом настроение в команде хорошее, — добавил тренер. Скоро вернемся уже на заключительный сбор, на спарринговую работу. Александр — настоящий профессионал. Он понимает всю серьезность будущего боя и всю серьезность будущих боев, поэтому работали очень ответственно и плодотворно. Я очень доволен нашим состоянием на данный момент времени».

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