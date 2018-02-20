Иван Кирпа: Просмотрели технические стороны соперника Поветкина

«Закончился первый этап подготовки к бою, намеченному на 31 марта в Англии. Сбор прошел хорошо, — сказал Кирпа. — Команда работала в хорошем настроении, в хорошем, плотном графике. Мы довольны проделанной работой. Те цели и задачи, которые были поставлены, — выполнены хорошо. Акцент ставился больше на физическую, силовую выносливость, но также мы уже просматривали на этом сборе и технические стороны нашего будущего оппонента».