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07:11 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина допускает его поражение от «Канело»

Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос о влиянии возраста на боксера и том, как команда GGG отреагирует в случае его поражения Саулю Альваресу 5 мая, сообщает Sports.kz.

— Я не знаю, стареет ли Головкин, я не повелитель времени. В спортзале я вижу то же, что и раньше. Очевидно, что мы тренируемся иначе, чем восемь лет назад, потому что он становится немного старше. Но пока кто-нибудь не начнет над ним доминировать в плане скорости или бокса, я не скажу, что он стареет. Пока этого никто не делал. «Канело» это тоже не удалось. Я скажу вам об этом и буду предельно откровенен, если увижу это в зале или в ринге.

Если вдруг он проиграет в рематче с «Канело», то все будет зависеть от того, как пройдет сам поединок. Если Геннадий окажется полностью превзойден, то мы должны будем смотреть на вещи реалистично. Если же поражение будет «на ноготке», то дело в боксерском бизнесе, который имеет тенденцию делать то, что выгодно для спорта, — сказал Санчес в беседе с On the Ropes Boxing Radio.

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