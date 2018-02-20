Тренер Головкина допускает его поражение от «Канело»

— Я не знаю, стареет ли Головкин, я не повелитель времени. В спортзале я вижу то же, что и раньше. Очевидно, что мы тренируемся иначе, чем восемь лет назад, потому что он становится немного старше. Но пока кто-нибудь не начнет над ним доминировать в плане скорости или бокса, я не скажу, что он стареет. Пока этого никто не делал. «Канело» это тоже не удалось. Я скажу вам об этом и буду предельно откровенен, если увижу это в зале или в ринге.