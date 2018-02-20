Тренер Головкина допускает его поражение от «Канело»
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос о влиянии возраста на боксера и том, как команда GGG отреагирует в случае его поражения Саулю Альваресу 5 мая, сообщает Sports.kz.
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос о влиянии возраста на боксера и том, как команда GGG отреагирует в случае его поражения Саулю Альваресу 5 мая, сообщает Sports.kz.
— Я не знаю, стареет ли Головкин, я не повелитель времени. В спортзале я вижу то же, что и раньше. Очевидно, что мы тренируемся иначе, чем восемь лет назад, потому что он становится немного старше. Но пока
Если вдруг он проиграет в рематче с «Канело», то все будет зависеть от того, как пройдет сам поединок. Если Геннадий окажется полностью превзойден, то мы должны будем смотреть на вещи реалистично. Если же поражение будет «на ноготке», то дело в боксерском бизнесе, который имеет тенденцию делать то, что выгодно для спорта, — сказал Санчес в беседе с On the Ropes Boxing Radio.