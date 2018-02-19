Бейбут Шуменов стал новым промоутером Каната Ислама и узбекского боксера

34-летний Шуменов в конце января объявил о возобновлении карьеры. В июне 2017 года он покидал бокс из-за травмы глаза, которую получил в спарринге при подготовке к бою с кубинцем Юниером Дортикосом (22−1, 21 КО).
На официальной пресс-конференции, посвященной возобновлению карьеры, Шуменов также рассказал о планах создать промоутерскую компанию и школу бокса в Астане.
«Особо мы никому не разглашали, что собираемся начать промоутерскую деятельность тоже. Пока с нашей компанией никто из боксеров не связан. Но цель — помочь нашим ребятам стать чемпионами мира», — сказал тогда Шуменов.
33-летний Ислам перешел в профи в 2012 году. В любителях он становился бронзовым призером Олимпиады-2008, чемпионата мира-2007, чемпионата Азии-2007 и Азиады-2006. Сейчас ему принадлежат второстепенные пояса — чемпиона Северной Америки по версиям WBA-NABO и WBO NABO, а также WBA Inter-Continental.
Ранее Ислам работал с американским промоутером Нельсоном Лопесом, среди клиентов которого нет чемпионов мира. При этом пока ни Лопес, ни Ислам официально не объявляли о завершении сотрудничества.
У Шуменова имеется лицензия на проведение боев по правилам бокса и ММА в американском штате Невада, в том числе — и в Лас-Вегасе, который называют столицей бокса.
Ранее Шуменов проводил тренировки с Исламом. Он назвал это обменом опытом и помощью друга, но подчеркнул, что тренерских намерений у него нет.
В профиле промоутера Шуменова на BoxRec среди клиентов также значится еще один боксер первого среднего веса — Равшан Худайназаров (17−1, 13 КО) из Узбекистана, который выступает в профи с 2008 года и четырежды проводил бои в Казахстане. 10 февраля 33-летний Худайнзаров вернулся в профи спустя четыре года, но проиграл техническим нокаутом американцу Роналдо Крузу (13−1, 11 КО).
Также Бейбут Шуменов сам или вместе с братом Чингизом в составе компании KZ Event Production официально был промоутером девяти вечеров бокса в период с 2008 по 2015 год. Три из них проходили в Казахстане, пять — в США и один — в Узбекистане. В семи из них Шуменов выступал еще и как боксер.
Интересно, что Шуменов, по данным BoxRec, в апреле 2015 года вместе с американскими компаниями Main Event и Interbox выступил организатором вечера бокса в Лас-Вегасе, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) нокаутировал француза Наджиба Мохаммеди (39−5, 23 КО) и защитил титулы WBA, IBF и IBO в полутяжелом весе. При этом в 2014 году Ковалев раскритиковал Шуменова, назвав его неумным боксером.