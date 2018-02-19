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19 февраля, источник: Советский спорт

Дмитрий Кудряшов: Хотелось бы провести реванш с Дортикосом

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что планирует вернуться на ринг в ближайшее время. Кроме того он поделился мнением о прошедших полуфиналах Всемирной боксерской Суперсерии и дал прогноз на поединки Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола.

НАДЕЮСЬ ВЫЙТИ НА РИНГ ВЕСНОЙ

— Дмитрий, после вашего последнего поражения о вас ничего не было слышно. На каком этапе находится ваша карьера? Когда планируете выходить на ринг?

— Поражения всегда неприятны. Они опускают тебя в рейтингах и негативно сказываются на популярности, поэтому меня не было видно и слышно в последнее время. Но у меня все в полном порядке. Ни на что не жалуюсь. Готов к новому этапу.

Я уже прошел два тренировочных лагеря. За это время я забросил все дела, в том числе и домашние. Накопилось много проблем. Поэтому сейчас надо их решить.

— Поскольку два лагеря позади, вы, должно быть, находитесь в такой форме, что готовы выйти на ринг хоть завтра?

— Нет. Я не скажу, что нахожусь в идеальной форме, но стараюсь ее поддерживать.

— Весной мы вас на ринге увидим?

— Надеюсь.

БОЙ В СОЧИ БЫЛ КРУТЫМ

— Прошли два полуфинала Суперсерии. За каким из них вы пристальнее следили?

— Я посмотрел оба полуфинала. Они же состоялись не в один день. Каждый был интересен по-своему. Я знаю Майриса Бриедиса. Мы с ним спарринговали. Кроме того я спарринговал с Муратом Гассиевым и был на ринге Юниером Дортикосом. Бой в Сочи — это было круто. У Бриедиса и Усика тоже был классный бой. Оба техничные боксеры, и оба показали, что могут боксировать остро. В бою с Муратом Дортикос где-то упустил момент. У Гассиева была классная тактика. Он дожал соперника в последних раундах. И поставил жирную точку. Это было очень круто.

— Почему Бриедису не удалось выдержать темп Усика?

— Каждый боксирует настолько, насколько позволяет соперник. Если бы на месте Усика был другой боксер, Бриедис выглядел бы во второй половине намного лучше. Но это был не односторонний бой. Майрис был опасен до самого конца. Не могу согласиться, что он сдал в концовке. Просто Усик был лучше.

— Когда вы встречались с Дортикосом, у него не было поражений. Теперь он проиграл Гассиеву. Увидели ли вы в стиле Мурата что-то, что можно перенять для того, чтобы взять реванш у кубинца?

— Я не Мурат Гассиев. Могу лишь сказать, что по своей натуре я — реваншист. Я бы хотел драться с Дортикосом. Я проиграл свой последний бой, он тоже. Наверное, это можно было устроить.

— Как вам поступок Гассиева, который вернул титул Дортикосу?

— Если быть точнее, он не вернул титул, а отдал пояс. Мурату сделают новый пояс. Но это было здорово, что он так поддержал соперника. Это говорит о Мурате как о хорошем человеке и спортсмене, который уважает оппонентов.

— Кого вы видите фаворитом финала Суперсерии?

— Я не могу дать объективную оценку. Я болею за Мурата. Но по стилю Усик Мурату очень неудобен. Он не будет стоять на месте, Усик постоянно в движении. Он не даст по себе плотно ударить.

ЛЕГКОЙ ПОБЕДЫ КОВАЛЕВА НЕ ЖДУ

— В рамках одного вечера бои проведут Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол. Соперник Сергея — Игорь Михалкин, соперник Дмитрия — Салливан Баррера. У Бивола поединок будет интереснее?

— Отличный бой и большая проверка. В некотором смысле — первое имя в копилке Дмитрия. Но мы знаем, что у Барреры был тяжелый бой с Феликсом Валерой. Бивол также боксировал с Валерой и это был непростой бой. Поэтому можно сказать, что противостояние будет интересным. Два качественных боксера. Как мне кажется, Дима сейчас находится на большом подъеме и я бы хотел видеть победителем именно его. Плюс, мы дружим. Поэтому тут все естественно.

Ковалев — Михалкин. Понятно, что Ковалев — это большое имя в боксе. Михалкин не так известен в Штатах, да и у нас в России. Он выступает в Германии. Но это хороший и обученный боксер. Помимо этого у него хорошее любительское прошлое. Если мне не изменяет память, у него есть звание мастера спорта международного класса.

— Значит, легкой победы Ковалева вы не ждете?

— Конечно, нет. Но, естественно, Сергей — фаворит. У него огромный багаж опыта и больших боев. Как будет чувствовать себя Михалкин, когда выйдет на ринг в США — большой вопрос. Но мне кажется, что Игорь — боксер такого плана, с которым бой может стать сложным. Он — левша, избегает обострений. Сергею нужно будет очень грамотно тактически подойти к поединку.

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