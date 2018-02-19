Канат Ислам запланировал несколько боев в США и поединок в Казахстане
Известный меценат Бауржан Оспанов, оказывающий поддержку казахстанскому
Известный меценат Бауржан Оспанов, оказывающий поддержку казахстанскому
«Я не его промоутер, но мы с ним хорошо общаемся. Насколько я знаю, в начале февраля он должен был уехать в США. Однако, по
В данный момент, Ислам возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе. Причем в ноябре прошлого года организация назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул. Его соперником должен был стать американец Джон Вера (18−0, 11 КО). Стороны вели переговоры, но в команде боксера из США заявили, что Ислам отказался от боя. В итоге, 24 марта Вера встретится с французом Мишелем Соро (31−2−1, 30 КО), который тренируется под руководством Абеля Санчеса вместе с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
Напомним, свой последний бой Ислам провел 9 сентября 2017 года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука (19−1, 12 КО) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA