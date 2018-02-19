Канат Ислам запланировал несколько боев в США и поединок в Казахстане

«Я не его промоутер, но мы с ним хорошо общаемся. Насколько я знаю, в начале февраля он должен был уехать в США. Однако, по каким-то причинам, немного задержался. Насколько мне известно, в апреле у него есть планы по бою, как минимум пару поединков он хочет провести в США. В его планах провести чемпионский бой. А затем, он может устроить поединок в Казахстане. С этим проблем не будет. Он как настоящий патриот любит выходить на ринг на родной земле», — отметил Оспанов.