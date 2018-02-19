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19 февраля, источник: Vesti.kz

Канат Ислам запланировал несколько боев в США и поединок в Казахстане

Известный меценат Бауржан Оспанов, оказывающий поддержку казахстанскому боксеру-профессионалу Канату Исламу (25−0, 20 КО), в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о ближайших планах спортсмена.

«Я не его промоутер, но мы с ним хорошо общаемся. Насколько я знаю, в начале февраля он должен был уехать в США. Однако, по каким-то причинам, немного задержался. Насколько мне известно, в апреле у него есть планы по бою, как минимум пару поединков он хочет провести в США. В его планах провести чемпионский бой. А затем, он может устроить поединок в Казахстане. С этим проблем не будет. Он как настоящий патриот любит выходить на ринг на родной земле», — отметил Оспанов.

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В данный момент, Ислам возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе. Причем в ноябре прошлого года организация назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул. Его соперником должен был стать американец Джон Вера (18−0, 11 КО). Стороны вели переговоры, но в команде боксера из США заявили, что Ислам отказался от боя. В итоге, 24 марта Вера встретится с французом Мишелем Соро (31−2−1, 30 КО), который тренируется под руководством Абеля Санчеса вместе с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Напомним, свой последний бой Ислам провел 9 сентября 2017 года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука (19−1, 12 КО) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.

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