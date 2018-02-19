Данияр Елеусинов провел первые поединки после Олимпиады

Турнир стал итогом большого сбора, во время которого вместе тренировались россияне и казахстанцы, ближе к концу к ним присоединились боксеры из Узбекистана. Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов остался доволен итогами:

— Основной задачей этого сбора была боевая практика, — отметил Кравцов. — Сначала проводили совместные боевые тренировки в течение 10 дней и потом пошла спарринговая работа. Считаю, что все прошло очень удачно, очень успешно и мы получили хороший опыт друг у друга, проверили своих ребят в деле. Со своей стороны могу сказать, что-то, что мне нужно было увидеть я увидел и те, задачи, которые мы ставили перед своими боксерами в принципе все выполнены.

В финальный день матчевой встречи встречались команды Казахстана и Узбекистана. В 10 поединках со счетом 6:4 выиграли казахстанцы, в числе победителей и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, для которого эта матчевая встреча стала первым постолимпийским испытанием. Елеусинов сегодня сражался с Бобоусмоном Батуровым.