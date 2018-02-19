Данияр Елеусинов провел первые поединки после Олимпиады
Во Всемирной академии бокса завершилась матчевая встреча сборных команд Казахстана, России и Узбекистана, передает Prosports.kz со ссылкой на
Во Всемирной академии бокса завершилась матчевая встреча сборных команд Казахстана, России и Узбекистана, передает Prosports.kz со ссылкой на
Турнир стал итогом большого сбора, во время которого вместе тренировались россияне и казахстанцы, ближе к концу к ним присоединились боксеры из Узбекистана. Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов остался доволен итогами:
— Основной задачей этого сбора была боевая практика, — отметил Кравцов. — Сначала проводили совместные боевые тренировки в течение 10 дней и потом пошла спарринговая работа. Считаю, что все прошло очень удачно, очень успешно и мы получили хороший опыт друг у друга, проверили своих ребят в деле. Со своей стороны могу сказать,
В финальный день матчевой встречи встречались команды Казахстана и Узбекистана. В 10 поединках со счетом 6:4 выиграли казахстанцы, в числе победителей и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, для которого эта матчевая встреча стала первым постолимпийским испытанием. Елеусинов сегодня сражался с Бобоусмоном Батуровым.
— В целом был очень нелегкий бой, я после Олимпиады еще не выступал, эта матчевая встреча первая после Олимпийских игр, — сказал Елеусинов после боя. — Я не совсем доволен своим выступлением, но за это время я еще не выходил на ринг и считаю сегодняшний результат удовлетворительным, буду дальше набирать. Я не встречался раньше с этим соперником, хотя по боям его знаю, смотрел Исламские игры, но с ним не боксировал.