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19 февраля, источник: Prosports.kz

Данияр Елеусинов провел первые поединки после Олимпиады

Во Всемирной академии бокса завершилась матчевая встреча сборных команд Казахстана, России и Узбекистана, передает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Турнир стал итогом большого сбора, во время которого вместе тренировались россияне и казахстанцы, ближе к концу к ним присоединились боксеры из Узбекистана. Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов остался доволен итогами:

— Основной задачей этого сбора была боевая практика, — отметил Кравцов. — Сначала проводили совместные боевые тренировки в течение 10 дней и потом пошла спарринговая работа. Считаю, что все прошло очень удачно, очень успешно и мы получили хороший опыт друг у друга, проверили своих ребят в деле. Со своей стороны могу сказать, что-то, что мне нужно было увидеть я увидел и те, задачи, которые мы ставили перед своими боксерами в принципе все выполнены.

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В финальный день матчевой встречи встречались команды Казахстана и Узбекистана. В 10 поединках со счетом 6:4 выиграли казахстанцы, в числе победителей и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, для которого эта матчевая встреча стала первым постолимпийским испытанием. Елеусинов сегодня сражался с Бобоусмоном Батуровым.

— В целом был очень нелегкий бой, я после Олимпиады еще не выступал, эта матчевая встреча первая после Олимпийских игр, — сказал Елеусинов после боя. — Я не совсем доволен своим выступлением, но за это время я еще не выходил на ринг и считаю сегодняшний результат удовлетворительным, буду дальше набирать. Я не встречался раньше с этим соперником, хотя по боям его знаю, смотрел Исламские игры, но с ним не боксировал.

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