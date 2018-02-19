Спарринг-партнер Головкина сломал нос и челюсть сопернику и защитил титул чемпиона WBC

Их поединок состоялся в Mandalay Bay Hotel ` Casino в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал чемпион — счет судейских записок 119:109 и дважды 120:108.
После боя стало известно, что Гаврил получил перелом носа и челюсти, а Бенавидес травмировал обе кисти.
Напомним, что титул WBC Бенавидес завоевал в сентябре прошлого года, победив спорным решением судей все того же Гаврила. Американец также является является спарринг-партнером казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.