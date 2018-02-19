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05:33 (мск), источник: Vesti.kz

Шейн Мозли назвал главную уязвимость «Канело» в реванше с Головкиным

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли назвал главную уязвимость мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в преддверии повторного поединка с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), который состоится 5 мая.

«Это будет еще один прекрасный поединок. Я думаю, что Головкин выиграл первый бой. Он оказывал больше давления. «Канело» же к концу боя не стремился к обмену ударами, чтобы не пропустить самому. А ведь он мог пропустить хороший удар. Головкин постоянно давил и часто попадал. В результате Головкин — настоящий победитель, но «Канело» будет готов к следующему бою. Я практически не сомневаюсь, что он будет лучше. Но и второй бой, скорее всего, останется за Головкиным. Он будет выглядеть лучше «Канело» в концовке, потому что мексиканец будет мало атаковать.

Определенные ответы я уже получил. У «Канело» точнее удары, он техничен, у него больше инструментов, но Головкин крупнее и сильнее. «Канело» не сможет боксировать все 12 раундов, ему необходимы передышки. Если Головкин начнет давить на него также, как он делал с девятого по 12 раунды первого боя, то «Канело» придется очень тяжело.

С точки зрения психологии мне показалось, что Геннадий владел преимуществом, потому что постоянно преследовал «Канело», а мексиканец выглядел уставшим. При этом они оба будто стеснялись вступать в реальный бой. Теперь же, думаю, они будут работать по-полной. В начале поединка «Канело» будет более приспособлен, но из-за того, что он не способен драться все 12 раундов, к концу ему будет очень трудно, ведь Головкин будет давить на протяжении всего боя. Это может быть для него проблемой, — сказал Мозли в интервью Fight Hub TV.

Напомним, в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе Головкин и Альварес не смогли выявить победителя. Итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Этот результат позволил GGG сохранить титулы, но прервал его победную серию.

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