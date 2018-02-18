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09:22 (мск), источник: ТАСС

Американский боксер Гарсия стал претендентом на титул чемпиона мира, победив Риоса

ТАСС, 18 февраля. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у соотечественника Брэндона Риоса техническим нокаутом в 9-м раунде.

Поединок большую часть времени проходил в невысоком темпе, Гарсия сознательно отдавал инициативу, позволяя сопернику идти вперед и работать первым номером, сам же действовал на контратаках и отходах. Тем не менее, Гарсия уверенно контролировал ситуацию, переигрывая оппонента за счет преимущества в скорости и технике. Отдельные удары Риоса достигали цели, но большой угрозы в себе не несли.

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Уже в пятом раунде Риос значительно устал и с трудом держался на ногах. Но находил в себе силы и даже выиграл шестой раунд, однако на большее его не хватило. В девятом раунде при таком же невысоком темпе Гарсия сильным одиночным ударом справа отправил Риоса на пол. Тот сумел встать за положенные 10 секунд, но, по мнению судьи, не был в состоянии продолжить поединок.

В послужном списке Гарсии теперь 34 победы (20 нокаутом), одно поражение. Он в 2012—2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл соотечественнику Киту Турману по очкам. С тех пор на ринг до боя с Риосом не выходил. Теперь Гарсия стал претендентом на титул WBC, который до сих пор принадлежит Турману, владеющему еще и поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Для Риоса это поражение стало четвертым при 34 победах (25 нокаутом), 1 ничьей. В 2011—2012 годах он владел титулом чемпиона мира в весе до 61,23 кг, но с переходом в более тяжелую категорию с 2013 года потерпел уже четыре поражения в семи боях, в том числе от филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Тимоти Брэдли, после чего в конце 2015 года объявил о завершении карьеры. Но спустя 19 месяцев вышел на ринг, победив малоизвестного мексиканца Аарона Эрреру.

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