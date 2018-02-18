«Принц» Насим Хамед: Юбенк не на том уровне, на который он сам себя возвел. Он должен завершить свою карьеру
Бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (1995−2000), IBF (1997), WBC (1999) и IBO (2002)
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Бывший чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (1995−2000), IBF (1997), WBC (1999) и IBO (2002)
«У него большое эго, основанное на неправильном мнении о самом себе. Крис находится не на том уровне, на который он сам себя возвел. Это может прозвучать ужасно, но он должен завершить свою карьеру.
Не считаю его тяжелым и усердным панчером. Нужно идти и разбивать. Но он ничего не сделал. Даже в том момент, когда у Гроувза было вывихнуто плечо, — цитирует «Принца» boxingscene.com.
Напомним, поединок проходил в Манчестере и продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Гроувз — 117:112, 116:112, 115:113. При этом Юбенк в третьем отрезке поединка получил рассечение правого глаза.
Встреча состоялась в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе.