Экс-менеджер: Несправедливость повлияла на решение Жакиянова уйти из бокса

«Что уж тут говорить. На Жаната повлияло в большой мере несправедливое отношение в пользу Барнетта, не прошедшего допинг-тест. Можно долго рассуждать на эту тему, но с полной уверенностью могу сказать, что на его дальнейшую судьбу повлиял именно этот факт.

Я буду уважать мнение Жаната. Он принял завязать с боксом самолично. После такого послевкусия трудно что-либо делать. Они с ним по-честному не смогли бороться…

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Жанат в карьере достиг многого, если не всего, чего хотел. Главное — это чемпионские титулы. Он всегда бился за пределами Казахстана. Такого преданного и верного боксера я не встречал в своей карьере.

Очень горд тем, что работал с ним все это время. надеюсь, он найдет свое место вне ринга. Ему можно желать только всего хорошего, потому что он заслуживает большего.