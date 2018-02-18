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05:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-менеджер: Несправедливость повлияла на решение Жакиянова уйти из бокса

Бывший менеджер казахстанского боксера Жаната Жакиянова Филипп Фондю прокомментировал решение ZZ завершить карьеру. По его словам, сказанным корреспонденту Vesti.kz, на него повлияла в большей мере несправедливость, с которой Жанат встретился в поединке с британцем Райаном Барнеттом.

«Что уж тут говорить. На Жаната повлияло в большой мере несправедливое отношение в пользу Барнетта, не прошедшего допинг-тест. Можно долго рассуждать на эту тему, но с полной уверенностью могу сказать, что на его дальнейшую судьбу повлиял именно этот факт.

Я буду уважать мнение Жаната. Он принял завязать с боксом самолично. После такого послевкусия трудно что-либо делать. Они с ним по-честному не смогли бороться…

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Жанат в карьере достиг многого, если не всего, чего хотел. Главное — это чемпионские титулы. Он всегда бился за пределами Казахстана. Такого преданного и верного боксера я не встречал в своей карьере.

Очень горд тем, что работал с ним все это время. надеюсь, он найдет свое место вне ринга. Ему можно желать только всего хорошего, потому что он заслуживает большего.

Напомним, об уходе Жакиянова из бокса стало известно 16 февраля. 21 октября решением судей проиграл Барнетту (18−0, 9 КО) в бою за титулы WBA и IBF. Поединок проходил в родном для его соперника Белфасте. После того боя Барнетт не сдал обязательный допинг-тест, но не получил никакого наказания за это. Команда Жакиянова обращалась в WBA и IBF с целью организовать реванш, но не добилась успехов.

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