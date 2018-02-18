Британец Гроувз стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весе до 76,2 кг
ТАСС, 18 февраля. Британец Джордж Гроувз вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у соотечественника Криса Юбенка — младшего по очкам единогласным решением судей, защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал пояс чемпиона мира по «малозначительной» версии Международной боксерской организации (IBO).