Британец Гроувз стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весе до 76,2 кг

Источник: AP 2018

Соперником Гроувза станет победитель боя между британцем Каллумом Смитом и немцем Юргеном Бремером, который пройдет в немецком Нюрнберге 24 февраля.

На счету Гроувза теперь 28 побед (20 нокаутом), три поражения. Он во второй раз защитил пояс, который завоевал благодаря победе над россиянином Федором Чудиновым техническим нокаутом в 6-м раунде в мае прошлого года.

В активе Юбенка-младшего 26 побед (20 нокаутом), два поражения. Он не сумел в третий раз защитить пояс IBO. В 2015 году британец победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года.

Финальный поединок в этой весовой категории пройдет 8 июля в Лондоне.