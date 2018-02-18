Британец Гроувз стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весе до 76,2 кг

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
СК назвал предварительную причину смерти ребенка в московском детсаду
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
3-й период
Чехия2
Швейцария1
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Южная Корея
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Финляндия
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
ГерманияБ2
Норвегия1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз3
Флорида Пантерз6
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс7
Вашингтон Кэпиталз1
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс1
Эдмонтон Ойлерз0
Футбол. Зарубежный
17.02
Малага1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17.02
Дженоа2
Интер0
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Фигуру Светланы Бондарчук сравнили с вазой
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
03:53 (мск), источник: ТАСС

Британец Гроувз стал первым финалистом Всемирной суперсерии бокса в весе до 76,2 кг

ТАСС, 18 февраля. Британец Джордж Гроувз вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у соотечественника Криса Юбенка — младшего по очкам единогласным решением судей, защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал пояс чемпиона мира по «малозначительной» версии Международной боксерской организации (IBO).

Источник: AP 2018

Соперником Гроувза станет победитель боя между британцем Каллумом Смитом и немцем Юргеном Бремером, который пройдет в немецком Нюрнберге 24 февраля.

На счету Гроувза теперь 28 побед (20 нокаутом), три поражения. Он во второй раз защитил пояс, который завоевал благодаря победе над россиянином Федором Чудиновым техническим нокаутом в 6-м раунде в мае прошлого года.

Читайте также
«Принц» Насим Хамед: Юбенк не на том уровне, на который он сам себя возвел. Он должен завершить свою карьеру

В активе Юбенка-младшего 26 побед (20 нокаутом), два поражения. Он не сумел в третий раз защитить пояс IBO. В 2015 году британец победил россиянина Дмитрия Чудинова техническим нокаутом в 12-м раунде и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года.

Финальный поединок в этой весовой категории пройдет 8 июля в Лондоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом
Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
«РФ в меня не верила». Кузьмина — великая чемпионка из Словакии
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь