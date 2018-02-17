Почему Жанат Жакиянов неожиданно завершил карьеру
Издание L"Équipe раскрыло причины, побудившие
Издание L"Équipe раскрыло причины, побудившие
Французское издание L'Équipe раскрыло причины, побудившие
По информации группы «GGG |BOXING| KZ» ВКонтакте, бывший менеджер ZZ бельгиец Филипп Фондю поведал L'Équipe, что Жакиянов был глубоко разочарован несправедливым проигрышем британцу Райану Барнетту в своем последнем бою. «Жанат глубоко разочаровался несправедливостью своего проигрыша Барнетту, который еще и отказался пройти
Напомним, в октябре прошлого года в Белфасте состоялся объединительный бой в легчайшем весе между чемпионом WBA (Super) 33-летним Жанатом Жакияновым и чемпионом IBF 25-летним Райаном Барнеттом. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу местному боксеру: 119−109, 118−110 и 116−112. Таким образом, британец стал чемпионом мира по двум версиям.
Позже казахстанская сторона подала протест в WBA и IBF в связи с тем, что Барнетт не прошел обязательную после титульного боя процедуру
«Мы подали жалобу в IBF и WBA по поводу того факта, что Райан Барнетт пропустил обязательные
В свою очередь, команда Барнетта заявила, что после боя Барнетт (якобы в мерах профилактики) был госпитализирован в местную больницу, где ему сделали томографию головы и по этой причине он не смог пройти