Почему Жанат Жакиянов неожиданно завершил карьеру

Источник: Prosports.kz

Французское издание L'Équipe раскрыло причины, побудившие экс-чемпиона мира по боксу казахстанца Жаната Жакиянова завершить профессиональную карьеру.

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По информации группы «GGG |BOXING| KZ» ВКонтакте, бывший менеджер ZZ бельгиец Филипп Фондю поведал L'Équipe, что Жакиянов был глубоко разочарован несправедливым проигрышем британцу Райану Барнетту в своем последнем бою. «Жанат глубоко разочаровался несправедливостью своего проигрыша Барнетту, который еще и отказался пройти допинг-контроль. Вскоре Жакиянов должен был получить шанс вернуть звание чемпиона мира, но казахстанские власти предложили боксеру хорошую работу в управлении спортом, и он предпочел выбрать обеспечение будущего своей семьи», — поведал менеджер.

Напомним, в октябре прошлого года в Белфасте состоялся объединительный бой в легчайшем весе между чемпионом WBA (Super) 33-летним Жанатом Жакияновым и чемпионом IBF 25-летним Райаном Барнеттом. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу местному боксеру: 119−109, 118−110 и 116−112. Таким образом, британец стал чемпионом мира по двум версиям.

Позже казахстанская сторона подала протест в WBA и IBF в связи с тем, что Барнетт не прошел обязательную после титульного боя процедуру допинг-контроля.

«Мы подали жалобу в IBF и WBA по поводу того факта, что Райан Барнетт пропустил обязательные допинг-тесты. Мы хотели бы знать, почему эти процедуры не были пройдены», — сказал он тогда.

В свою очередь, команда Барнетта заявила, что после боя Барнетт (якобы в мерах профилактики) был госпитализирован в местную больницу, где ему сделали томографию головы и по этой причине он не смог пройти допинг-контроль.