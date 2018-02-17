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17 февраля, источник: Sports.kz

Промоутер Пакьяо и Ломаченко не верит в подкуп судей боя Головкин — Альварес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сомневается в теории о коррумпированности судей боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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Поединок завершился вничью, а наибольшие нарекания вызвала судейская записка Аделаиды Берд со счетом 118−110 в пользу мексиканца.

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— Головкин выиграл восемь раундов против четырех. Я думаю, Головкин мог отдать 1−2 раунда в начале, и столько же в конце, но он выиграл все раунды в середине, так что бой даже не был близким.

Иногда люди видят вещи по-другому. То, что я видел этот бой таким не значит, что другие не могут считать иначе. Но я говорю на основании того, что видел. Головкин победил и выиграл довольно легко.

Я не верю, что существует широко распространенная коррупция в отношении подкупа судей. Могут ли быть случаи, когда судей подкупают? Возможно. Но несправедливо указывать на женщину с нелепой судейской карточкой, и утверждать, что судьи были куплены. Это безумие.

Если бы их действительно подкупили, то у них бы не было настолько выходящей за рамки карточки. Судейская записка Аделаиды Бёрд с 10-ю раундами в пользу «Канело» была абсурдной! Тот факт, что она настолько абсурдна, должен убедить в том, что это не подкуп, — цитирует Арума Boxingscene.com.

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