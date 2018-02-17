«С техническим нокаутом». Казахстанские боксеры разгромили соперников из Узбекистана

В этом противостоянии после определенного перерыва вернулись на ринг олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и победитель мирового турнира Кайрат Ералиев.

Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1. В одном из поединков Куан Куатов выиграл бой досрочно, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Узбекский боксер отказался от продолжения борьбы, ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Читайте также Левит и Аманкул помогли сборной Казахстана по боксу одержать волевую победу над Узбекистаном

Казахстан — Узбекистан (полужирным выделены победители)

До 49 килограммов

Ержан Жомарт — Аброрбек Абдусаламов



До 52 килограммов

Азат Махметов — Абдулло Кучкаров



До 56 килограммов

Кайрат Ералиев — Баходир Баратов



До 60 килограммов

Саматали Тольтаев — Сулаймон Латипов



До 64 килограммов

Куан Куатов — Жавохир Собиров



До 69 килограммов

Данияр Елеусинов — Фуркат Шамуратов



До 75 килограммов

Ерик Альжанов — Фанат Кахромонов



До 81 килограмма

Бек Нурмагамбет — Дильшод Рустемов



До 91 килограмма

Нурбол Алтаев — Жамшид Абдуллаев



Свыше 91 килограмма

Нурлан Сапарбай — Профсор Роримша