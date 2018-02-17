«С техническим нокаутом». Казахстанские боксеры разгромили соперников из Узбекистана
Боксеры сборной Казахстана разгромили в матчевой встрече соперников из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры сборной Казахстана разгромили в матчевой встрече соперников из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
В этом противостоянии после определенного перерыва вернулись на ринг олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и победитель мирового турнира Кайрат Ералиев.
Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1. В одном из поединков Куан Куатов выиграл бой досрочно, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Узбекский боксер отказался от продолжения борьбы, ему было засчитано поражение техническим нокаутом.
Казахстан — Узбекистан (полужирным выделены победители)
До 49 килограммов
Ержан Жомарт — Аброрбек Абдусаламов
До 52 килограммов
Азат Махметов — Абдулло Кучкаров
До 56 килограммов
Кайрат Ералиев — Баходир Баратов
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев — Сулаймон Латипов
До 64 килограммов
Куан Куатов — Жавохир Собиров
До 69 килограммов
Данияр Елеусинов — Фуркат Шамуратов
До 75 килограммов
Ерик Альжанов — Фанат Кахромонов
До 81 килограмма
Бек Нурмагамбет — Дильшод Рустемов
До 91 килограмма
Нурбол Алтаев — Жамшид Абдуллаев
Свыше 91 килограмма
Нурлан Сапарбай — Профсор Роримша
Добавим, что боксеры Казахстана проведут сегодня, 17 февраля, еще одну матчевую встречу — против России. Турнир трех сборных проходит в академии AIBA в Алматинской области и завершится 19 февраля.